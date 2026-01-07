配合第三航廈南廊廳施工 航站南路線型調整
桃機公司指出，自去2025年12月25日北廊廳正式啟用後，第三航廈已完成第一個里程碑，後續第三航廈南廊廳工程將全面展開，標誌著第三航站區工程邁入全新階段。預計自1月7日22時起調整航站南路進入機場的動線，並於1月8日4時後恢復直線通行的路型，屆時請駕駛人務必依照速限及標誌行駛。
桃機公司指出，本次航站南路改道，將在不影響營運前提下，利用營運離峰時段進行，以確保對旅客影響降到最低，工程人員自1月7日22時起至1月8日4時施作，將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層及往P4停車場地下層車道，請車輛依循導引指標及交維人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第二航廈3樓出發層或經停車場內道路前往P4停車場地下層；同時段亦將暫時封閉華航園區航站南路出入口車道，請車輛利用航站北路出入口進出。
上述施工交通維持管制期間，敬請用路人行經時配合交維人員指揮及標誌引導，小心慢行，機場公司感謝所有用路人與旅客的體諒與配合。#
