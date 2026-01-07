期許成為全民健康的守護者！國衛院今辦30周年慶

位於苗栗縣竹南科園區內的國家衛生研究院，以「增進國人健康福祉、提升醫藥衛生水準、發展醫藥科技、培育醫學人才」為宗旨，一路從篳路藍縷到穩健茁壯，目前已經成立8個研究所、5個研究中心，今天熱鬧舉辦30周年院慶，將繼續扮演全民健康的守護者。

1996年誕生的國衛院，作為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，今天上午舉辦30周年院慶大會暨音樂會，眾多產、政、學、研、醫各界專家學者一同出席慶賀，並邀請中央研究院士陳建仁擔任特別演講嘉賓。

下午時段則將安排音樂會，邀請苗栗地區中小學音樂團隊以及大提琴家張正傑先生與國劇名家朱陸豪老師一同演出。

國衛院30年來的成長有目共睹，從癌症、感染症及成癮等專科醫師培訓，到定期評估全國醫事相關人力及資源，從傳染病預防、慢性病控制到推動基因體分析，從環境健康議題到疫苗、新藥研發與新興生物科技開發，從蚊媒傳染病防治、高齡醫學、原民健康到優化兒童醫療照護等基盤建設，國衛院始終扮演領頭羊的角色。

院長司徒惠康表示，國衛院30年來建立了台灣癌症臨床研究聯盟、微生物抗藥性監測聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、高齡長者健康老化長期追蹤聯盟、建立跨世代高齡追蹤資料庫等極為珍貴的研究資源，更讓研究成果能真正回饋於臨床與社會。

他也強調，國衛院不僅是一個研究機構，更是一個鏈結國內外學術、臨床、產業與民間力量的健康創新平台，未來將持續致力於國人健康的提升與前瞻醫療技術的發展，成為守護國人健康的守護者。