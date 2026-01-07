僑外生當客運駕駛 公路局提配套調高語言能力標準
為解決客運駕駛荒，公路局盼開放僑外生投入，針對外界質疑其語言能力，公路局已向勞動部提配套措施，將華語能力測驗標準從基礎提升至進階級，並須具備證照或受訓，月薪至少5萬元起。
為留住畢業僑外生在台工作，勞動部去年3月底預告修法將讓畢業僑外生能夠從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界尚有不同意見，勞動部請交通部重新評估與規劃配套措施。
面對外界擔心僑外生語言能力不足問題，交通部公路局透過文字說明，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由基礎級提升至進階級，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。
公路局指出，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，還須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於新台幣5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。
根據公路局統計，截至114年12月止，市區客運業駕駛缺員1367人，公路客運業駕駛缺員661人，合計缺員2028人。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言