僑外生當客運駕駛 公路局提配套調高語言能力標準

中央社／ 台北7日電

為解決客運駕駛荒，公路局盼開放僑外生投入，針對外界質疑其語言能力，公路局已向勞動部提配套措施，將華語能力測驗標準從基礎提升至進階級，並須具備證照或受訓，月薪至少5萬元起。

為留住畢業僑外生在台工作，勞動部去年3月底預告修法將讓畢業僑外生能夠從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界尚有不同意見，勞動部請交通部重新評估與規劃配套措施。

面對外界擔心僑外生語言能力不足問題，交通部公路局透過文字說明，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別由基礎級提升至進階級，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

公路局指出，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，還須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於新台幣5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

根據公路局統計，截至114年12月止，市區客運業駕駛缺員1367人，公路客運業駕駛缺員661人，合計缺員2028人。

