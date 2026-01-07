影／貨櫃輪27只貨櫃落海…1擱淺 航港局要船方移除並提打撈計畫
香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上27只空貨櫃掉落海中，今天上午淨灘志工陳信助在金山跳石海岸沙灘發現一只擱淺貨櫃，櫃體完整無破損。航港局表示，已要求船方研提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安，也要求船方請業者盡速移除海灘的貨櫃。
航港局指出，香港籍「中聯黃埔」全貨櫃船，總噸位8306，昨天上午約6時自基隆港航向台中港，航經富貴角北方海域時因不明原因致貨櫃落海，船方通報落海貨櫃均為空櫃，落海數量為27只，包括19只20呎及8只40呎。
「中聯黃埔」為經核准航行兩岸直航固定航線、行駛廣東各港、香港及我國基隆港、台中港、高雄港的船舶，事發後持續開往台中港。
航港局昨發布「礙航公告」，提醒船隻注意，海巡昨發現3個貨櫃在海面漂流，其他貨櫃去向不明。
航港局北部航務中心主任何文智說，航港局接獲通報後，請基隆海岸電台廣播海域安全通報，並即時發布航船布告請往來船隻注意瞭望避讓，昨下午邀集相關機關召開緊急應變會議，釐清案發經過及貨櫃落海原因。
何文智表示，已要求船方研提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安，今天也要求船方請業者盡速移除海灘的貨櫃。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言