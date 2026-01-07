影／貨櫃輪27只貨櫃落海…1擱淺 航港局要船方移除並提打撈計畫

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上27只空貨櫃掉落海中，今天上午淨灘志工陳信助在金山跳石海岸沙灘發現一只擱淺貨櫃，櫃體完整無破損。航港局表示，已要求船方研提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安，也要求船方請業者盡速移除海灘的貨櫃。

航港局指出，香港籍「中聯黃埔」全貨櫃船，總噸位8306，昨天上午約6時自基隆港航向台中港，航經富貴角北方海域時因不明原因致貨櫃落海，船方通報落海貨櫃均為空櫃，落海數量為27只，包括19只20呎及8只40呎。

「中聯黃埔」為經核准航行兩岸直航固定航線、行駛廣東各港、香港及我國基隆港、台中港、高雄港的船舶，事發後持續開往台中港。

航港局昨發布「礙航公告」，提醒船隻注意，海巡昨發現3個貨櫃在海面漂流，其他貨櫃去向不明。

航港局北部航務中心主任何文智說，航港局接獲通報後，請基隆海岸電台廣播海域安全通報，並即時發布航船布告請往來船隻注意瞭望避讓，昨下午邀集相關機關召開緊急應變會議，釐清案發經過及貨櫃落海原因。

何文智表示，已要求船方研提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安，今天也要求船方請業者盡速移除海灘的貨櫃。 淨灘志工陳信助在金山跳石海岸沙灘發現一只擱淺貨櫃，櫃體完整無破損。圖／陳信助提供