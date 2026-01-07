9旬嬤鼻涕倒流睡不好 就醫竟是黴菌塊堆積堆積上頜竇

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹9旬嬤多年來深受慢性鼻竇炎及嚴重的鼻涕倒流所困擾，甚至影響睡眠，就醫後發現，竟是因黴菌塊堆積在單側上頜竇。圖／東元綜合醫院提供
新竹9旬嬤多年來深受慢性鼻竇炎及嚴重的鼻涕倒流所困擾，甚至影響睡眠，就醫後發現，竟是因黴菌塊堆積在單側上頜竇。經東元綜合醫院耳鼻喉科醫師詹健暘以局部麻醉鼻竇內視鏡微創手術移除鼻竇內的黴菌塊（Fungal Ball），術後恢復良好。

詹健暘指出，這位老婦人經過診斷為慢性鼻竇炎，伴隨黴菌性鼻竇炎（fungal sinusitis）。這類疾病在台灣潮濕的氣候環境下相當常見，黴菌塊（或稱黴菌球）常堆積在單側上頜竇，屬於非侵襲性黴菌感染，但在鼻竇內會不斷堆積成團塊，典型的表現為單側或局部鼻竇阻塞、鼻涕倒流，甚至頭痛。

「高齡病人手術治療面臨最大的挑戰在於麻醉風險」，詹健暘指出，90歲長輩通常伴隨心血管或肺部功能退化，全身麻醉後的甦醒及併發症風險較高。所以經詳細評估後，決定採取局部麻醉下的「鼻竇內視鏡微創手術（functional endoscopic sinus surgery, FESS）」來治療。

詹健暘表示，黴菌性鼻竇炎的黃金標準治療是透過手術徹底清除黴菌團塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流。若單純使用藥物治療，往往難以根治，且長期鼻涕倒流可能引發慢性咳嗽或影響呼吸道健康。

鼻竇內視鏡微創手術的優點在於沒有外部傷口，開擴鼻竇開口操作，不破壞外觀；安全性高，避免全身麻醉對心肺功能的風險；恢復迅速，手術精準清除發炎組織與黴菌塊，出血量少，術後阿嬤恢復良好無併發症、鼻涕倒流緩解，恢復更好的生活品質。

詹健暘說明，黴菌球經內視鏡手術徹底清除後，通常不需額外服用抗黴菌藥物，且復發率極低。建議鼻竇炎病人在術後可維持規律的鼻腔鹽水沖洗，並定期回診追蹤，以確保鼻腔黏膜健康。

詹健暘提醒，年齡並非微創手術的絕對禁忌，尤其高齡長輩若有長期鼻塞、鼻涕倒流、或黃膿鼻涕等症狀，還是應尋求專業耳鼻喉科醫師評估，選擇最安全的治療方案來提升晚年生活品質。

詹健暘表示，黴菌性鼻竇炎的黃金標準治療是透過手術徹底清除黴菌團塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流。圖／東元綜合醫院提供
