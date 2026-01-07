快訊

「慮病症」不是裝病 醫師提醒斬斷怕病惡性循環

中央社／ 台北7日電
書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒（右）說，慮病症者對身體任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病。（書田診所提供） 中央社
有些人身邊可能有這樣一名親友，身體微恙就怕是重病前兆，於是四處求醫、恐懼到失眠；這並不是裝病，可能是「慮病症」上身，醫師今天透過4QA，斬斷惡性循環。

Q：什麼是「慮病症」？

A：慮病症者對於身體任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一名醫師，陷入反覆就醫檢查、越看越焦慮恐慌的循環，是屬於心因性的身體疾病。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒今天透過新聞稿說明，隨著如今網路發達，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊真假，反而加重負面情緒

Q：怎麼打斷擔心生病的恐懼循環？

A：陳家駒說，臨床上遇到「慮病」者，會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確生理身體疾病；接著透過多次會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓，同時也打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

Q：「慮病」到什麼程度就需要尋求專業協助？

A：陳家駒認為，當民眾自覺或親友察覺身邊的人，出現擔憂生病情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時尋求協助，共同應對，找回生活掌控權，定可逐漸克服慮病。

陳家駒也提到，要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，能及時接上醫療協助；學習掌控生活同樣重要，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。

Q：門診上遇到過怎樣型態「慮病」者？

A：陳家駒分享50多歲已婚林姓男子故事，從事金融管理，最近2、3年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，所以只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸、腸胃不適等，就十分緊張跑急診或門診。

林男看了各種科別，想要找出自己是不是有嚴重疾病，但一直沒檢查出問題，這讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環，直到有醫師建議可至身心科門診，之後診斷為慮病症合併恐慌失眠。

陳家駒說，林男經多次會談，找出引起慮病、恐慌、失眠壓力因素，降低外部壓力及負面情緒影響，並提供心理支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物，改善憂鬱、失眠、恐慌症狀，四處就醫頻率大幅下降。

恐慌症 失眠 情緒

