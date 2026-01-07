影／民團籲人工生殖修法與代孕脫鉤 單身與同婚女性應優先上路

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民間團體上午在立法院舉行舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。記者林伯東／攝影
民間團體上午在立法院舉行舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。記者林伯東／攝影

立法院明天將審查「人工生殖法」修法草案，民間團體上午在立法院舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。

民團指出目前共有16個修法版本，其中部分納入代理孕母條文，恐引發重大爭議。主張人工生殖技術應優先開放單身女性及同婚女性使用，落實生育自主與健康平權，呼籲立法院審查「先行開放單身女性與同志配偶使用人工生殖技術，代理孕母不應急就章」。

