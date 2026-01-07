快訊

台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於1月12日截止，目前尚未完成兌領，台彩呼籲中獎人盡快預約兌獎。示意圖。圖／本報資料照片
去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於1月12日截止，目前尚未完成兌領，台彩呼籲中獎人盡快預約兌獎。示意圖。圖／本報資料照片

台灣彩券公司今天表示，去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於1月12日截止，目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快預約兌獎。

台彩說，去年第247期今彩539中獎獎號為04、09、19、22、34。

「今彩539」一周開獎六天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。台彩指出，去年有兩筆逾期之高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，其中一筆同樣落在南投縣，呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台彩也提醒，中獎人如未於1月12日完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。此外，逾500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序才能兌獎。高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為周一至周五09:00~17:00。

彩券行 頭獎 今彩539

相關新聞

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長...

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

近日氣溫驟降，許多民眾喜歡泡湯，但冷熱交替造成的溫差或不當習慣容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

不運動也瘦5公斤！名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵 香蕉吃錯反效果

許多人為了減重與健康，天天控制飲食卻成效有限。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，其實只要「吃對早餐」，就可能讓脂肪肝悄悄消失，甚至不用運動也能瘦身。

