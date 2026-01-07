聽新聞
台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎
台灣彩券公司今天表示，去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於1月12日截止，目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快預約兌獎。
台彩說，去年第247期今彩539中獎獎號為04、09、19、22、34。
「今彩539」一周開獎六天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2400萬元。台彩指出，去年有兩筆逾期之高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，其中一筆同樣落在南投縣，呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。
台彩也提醒，中獎人如未於1月12日完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘。此外，逾500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序才能兌獎。高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為周一至周五09:00~17:00。
