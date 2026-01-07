立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，陳駿季表示，總預算應盡快付委審查，否則農業政策難以推動。圖／截取自國會直播頻道
今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，今立法院經濟委員會質詢時，立委張啓楷指出，《軍人待遇條例》修正案已三讀通過，調升退休警消人員所得替代率修正也已通過，但行政院卻不願編列相關預算，「趕快編前述經費就沒有預算卡關的問題」。農業部長陳駿季不滿回擊，沒有哪個立法院到現在都還不審查中央政府總預算的，認為張是在公然威脅，現場火藥味十足。

立法院經濟委員會今立委所提「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文草案」、「植物品種及種苗法第53條之1條文修正草案」案、「農產品市場交易法第6條、第10條及第35條條文修正草案」案。

立委賴瑞隆質詢時表示，中央政府總預算不審查，農業部新增計畫16.7億、延續性計畫74.2億，加起來約90億都不能動，尤其水利工程、山洪防災等經費遲不通過，對中南部影響將會很大，在野黨應該以農民為念，否則真的讓人無法接受。

陳駿季表示，很多山坡地的預警監測等都在新興計畫中，以及還有和地方政府合作的部分，中央政府總預算沒通過的話，汛期防範上會有更大的風險，懇請委員盡快將總預算付委審查，不能沒有任何溝通的可能。

張啓楷質詢時表示，民進黨立委說在野黨卡關總預算，但卡預算的明明是賴清德總統與行政院長卓榮泰，全世界的民主國家中，哪有立法院三讀通過的法定預算不編的？去年中央政府總預算同樣有卡關，後來自己代表黨團朝野協商，原住民禁伐補償、公糧收購價等都有調整，總預算後來就順利審查了。

陳駿季指出，如果收購價真的調高5元，台灣水稻產業就倒了，「今年的糧價非常好，而是農業部針對糧食產業升級多方面支持的結果，公糧收購的調整絕對不是你（張啓楷）的貢獻。」

張啓楷指出，在野黨提案軍人加薪3萬元已經通過，但府院卻卡住今年軍人的加薪，趕快給軍人加薪就沒有總預算卡關的問題了，「看看昨天F16V飛官不幸出事！」

陳駿季不滿表示，如果中央政府總預算不處理，再多幫助農民的政策都沒辦法做，立委可以在委員會討論預算問題，農業部的預算一定禁得起考驗，直指張的論述非常不合理，認為是在威脅，強調總預算如果付委審查，審查時還可以透過追加預算或其他方式進行，但同時也直指，沒有立法院到現在都還不審中央政府總預算。

