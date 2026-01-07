下令撤銷狼社工績優督導 石崇良：查詢平台一個月內設置完成

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會，上午審查「衛生福利部組織法第二條、第五條及第八條條文修正草案」、「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法草案」、「衛生福利部長期照顧及社會發展署組織法草案」、「衛生福利部中央健康保險署組織法第二條條文修正草案」、「國家醫療科技評估中心設置條例草案」、「國家中醫研究院設置條例草案」案等案，衛福部長石崇良列席報告並備詢。

針對高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長石崇良備詢時表示，已撤銷該涉案人的績優督導的獎項，而「狼社工查詢平台」將於一個月內設置完成。