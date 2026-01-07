陳駿季：今年到目前為止還沒有違規使用廚餘的情形

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院經濟委員會上午審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，農業部長陳駿季（圖）列席報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，農業部長陳駿季列席報告並備詢。

陳駿季針對豬肉塞車的情況受訪表示，目前延遲上市的39萬頭豬已經消化了3成，原本預估3月底才能完全消化，現在評估2月底到3月初就能完成，前周的豬價約每公斤90至91元，這周則是每公斤87元，然而因為季節性的消費習慣，歷年1月都是豬價較低迷的時候，相信每公斤87元還是在合理範圍，豬農也能夠接受，陳駿季強調今年起能夠有條件使用廚餘的養豬場有249場，今年到目前為止還沒有違規使用廚餘的情形。

