兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下
中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在15度以下。周五、周六白天氣溫回升，但清晨很冷，日夜溫差大。
謝佩芸表示，目前華南地區是冷高壓中心，台灣已經受到北方冷空氣南下影響，氣溫明顯下降，昨天吹正北風，西半部很多地區感到風力偏強。台灣北方海面出現很多冷平流雲系，代表冷空氣正在南下，台灣目前雲量較多，但水氣量不多，今明兩天迎風面及中南部地區雲量多，但降雨狀況不明顯。
氣溫方面，今天清晨台南以北及宜蘭普遍只有10-12度，甚至北部及中南部內陸近山區，低溫低於10度。今天最低溫金門只有5.8度，本島最低溫出現在新北石碇8.4度。
謝佩芸指出，今明兩天持續受強烈大陸冷氣團影響，加上有些地方清晨有輻射冷卻，各地氣溫明顯偏低，尤其北台灣及宜蘭氣溫一整天很低，白天高溫也只有15度；中南部高溫也只有20度以下，今明兩天一整天也相當涼。至於周五、周六溫度起伏更明顯，主要是因為冷空氣減弱，但受輻射冷卻影響，早晚溫度低。
謝佩芸指出，今起到周六，西半部及宜蘭最低溫只有10到12度，部分地區甚至容易低於10度，花東及高屏只有13-15度，夜間清晨特別冷。周五周六由於白天回溫，日夜溫差很大。
謝佩芸說，下周日（11日）下一波大陸冷氣團再南下，北台灣白天高溫逐漸下降，中南部受影響小，但下周一冷氣團減弱，各地溫度就會回升。
降雨方面，謝佩芸說，這波冷空氣帶來水氣及降雨不多，今天花東短暫雨、北部山區及宜蘭零星雨；周四轉吹東北風，迎風面降雨稍增。周五到周六白天水氣減少，各地多雲到晴，西半部看到陽光機率高。周六到下周日受東北風增強，迎風面降雨稍增。
此外，最近沿海地區及離島風浪大。高山地區容易結冰，下雪機率並不高，交通登山要注意。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言