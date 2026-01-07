兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在15度以下。周五、周六白天氣溫回升，但清晨很冷，日夜溫差大。

謝佩芸表示，目前華南地區是冷高壓中心，台灣已經受到北方冷空氣南下影響，氣溫明顯下降，昨天吹正北風，西半部很多地區感到風力偏強。台灣北方海面出現很多冷平流雲系，代表冷空氣正在南下，台灣目前雲量較多，但水氣量不多，今明兩天迎風面及中南部地區雲量多，但降雨狀況不明顯。

氣溫方面，今天清晨台南以北及宜蘭普遍只有10-12度，甚至北部及中南部內陸近山區，低溫低於10度。今天最低溫金門只有5.8度，本島最低溫出現在新北石碇8.4度。

謝佩芸指出，今明兩天持續受強烈大陸冷氣團影響，加上有些地方清晨有輻射冷卻，各地氣溫明顯偏低，尤其北台灣及宜蘭氣溫一整天很低，白天高溫也只有15度；中南部高溫也只有20度以下，今明兩天一整天也相當涼。至於周五、周六溫度起伏更明顯，主要是因為冷空氣減弱，但受輻射冷卻影響，早晚溫度低。

謝佩芸指出，今起到周六，西半部及宜蘭最低溫只有10到12度，部分地區甚至容易低於10度，花東及高屏只有13-15度，夜間清晨特別冷。周五周六由於白天回溫，日夜溫差很大。

謝佩芸說，下周日（11日）下一波大陸冷氣團再南下，北台灣白天高溫逐漸下降，中南部受影響小，但下周一冷氣團減弱，各地溫度就會回升。

降雨方面，謝佩芸說，這波冷空氣帶來水氣及降雨不多，今天花東短暫雨、北部山區及宜蘭零星雨；周四轉吹東北風，迎風面降雨稍增。周五到周六白天水氣減少，各地多雲到晴，西半部看到陽光機率高。周六到下周日受東北風增強，迎風面降雨稍增。

此外，最近沿海地區及離島風浪大。高山地區容易結冰，下雪機率並不高，交通登山要注意。 一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 今天清晨低溫分布。圖／中央氣象署提供 最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供