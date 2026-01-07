春節、228連假恐現大量車潮 高公局實施高乘載管制

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節及228和平紀念日連假期間，預估將有大量旅遊及返鄉車潮前往，交通部高公局規畫實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。圖／交通部高公局提供
宜花東為連假期間國旅熱門景點，預期春節及228和平紀念日連假期間，將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況，交通部高公局為紓緩國5壅塞，規畫實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。

高公局根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（春節連假初一至初三、和平連假第1、2日），車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間（春節初二至初五、和平連假第2、3日），車流則從上午10時湧現持續至深夜。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸代替自行開車，高公局於假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。

春節及228和平紀念日連假期間，預估將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。高速公路示意圖。聯合報系資料照
連假 春節 高公局 高乘載管制

