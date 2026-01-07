快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌說，石崇良部長決定撤銷績優獎項嗎？石崇良點點頭，黃說「這樣子作為就有擔當」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。記者沈能元／攝影
民眾黨立委黃國昌說，石崇良部長決定撤銷績優獎項嗎？石崇良點點頭，黃說「這樣子作為就有擔當」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。記者沈能元／攝影

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長石崇良今表示，昨日已撤銷該涉案人的績優督導的獎項，而「狼社工查詢平台」將於一個月內設置完成。

民眾黨立委黃國昌說，該起心衛中心績優督導濫用權限性侵未成年少女，績優督導的獎項是怎麼評的、怎麼頒的，「我十分困惑」，因此，該名督導的績優獎項何時撤銷？他昨天發文至衛福部，直到昨晚九點，衛福部回應將會撤銷，什麼時候會撤銷？

石崇良回覆，衛福部已於1月6日正式撤銷。黃國昌再說，是經過什麼會議、程序進行撤銷？石接著說，沒有經過會議程序，黃說，所以是部長決定撤銷的嗎？這時，石崇良點點頭，黃說，「這樣子作為就有擔當了」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。

黃國昌說，衛福部宣布成立「狼社工查詢平台」還要多久才會成立？石崇良說，一個月內可完成。

「社工違法收集資料並性侵未成年少女，對於政府及衛生體系來說，是非常重大的事件。」立委王育敏指出，但該涉案人現在還保有社工證照，真的是不可思議，這樣的人還有資格擔任社工師，非常的可恥，懲戒更是緩慢。石崇良說，涉案人當時候受到羈押，導致懲戒程序中止，現在已重新啟動，近期內就會進行懲戒。

王育敏要求衛福部應成立專案會議，徹底進行檢討，尤其是高雄市政府的處理過程，去年8月9號該名涉案人員已兩大過免職，但衛生局卻沒有跟進開罰，也沒有公告姓名，足足延宕了4個半月，這點一定要究責，應精進個管系統安全性、檢討查詢權限，並通知其他縣市。

立委陳菁徽則質疑，該名涉案人為何有如此大的權限，可以查閱個案資料？石崇良說，近期知道事件的面貌，並已啟動檢討會議，全國目前設有71處心衛中心，其中社工無法跨區查詢，但衛生局可以指定2名人員擁有查詢全區的權限，該涉案人就有權限，這部分會再了解進行檢討，將設定全國一致性的查詢權限。

衛福部 衛生局 石崇良

延伸閱讀

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

被指涉貪案防火牆崩塌 黃國昌嗆沒長進：想羅織入罪就放馬過來

黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

影／為退休警消啟動團體訴訟 黃國昌：費用由民眾黨吸收負責

相關新聞

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長...

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

近日氣溫驟降，許多民眾喜歡泡湯，但冷熱交替造成的溫差或不當習慣容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

不運動也瘦5公斤！名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵 香蕉吃錯反效果

許多人為了減重與健康，天天控制飲食卻成效有限。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，其實只要「吃對早餐」，就可能讓脂肪肝悄悄消失，甚至不用運動也能瘦身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。