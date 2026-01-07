衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長石崇良今表示，昨日已撤銷該涉案人的績優督導的獎項，而「狼社工查詢平台」將於一個月內設置完成。

民眾黨立委黃國昌說，該起心衛中心績優督導濫用權限性侵未成年少女，績優督導的獎項是怎麼評的、怎麼頒的，「我十分困惑」，因此，該名督導的績優獎項何時撤銷？他昨天發文至衛福部，直到昨晚九點，衛福部回應將會撤銷，什麼時候會撤銷？

石崇良回覆，衛福部已於1月6日正式撤銷。黃國昌再說，是經過什麼會議、程序進行撤銷？石接著說，沒有經過會議程序，黃說，所以是部長決定撤銷的嗎？這時，石崇良點點頭，黃說，「這樣子作為就有擔當了」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。

黃國昌說，衛福部宣布成立「狼社工查詢平台」還要多久才會成立？石崇良說，一個月內可完成。

「社工違法收集資料並性侵未成年少女，對於政府及衛生體系來說，是非常重大的事件。」立委王育敏指出，但該涉案人現在還保有社工證照，真的是不可思議，這樣的人還有資格擔任社工師，非常的可恥，懲戒更是緩慢。石崇良說，涉案人當時候受到羈押，導致懲戒程序中止，現在已重新啟動，近期內就會進行懲戒。

王育敏要求衛福部應成立專案會議，徹底進行檢討，尤其是高雄市政府的處理過程，去年8月9號該名涉案人員已兩大過免職，但衛生局卻沒有跟進開罰，也沒有公告姓名，足足延宕了4個半月，這點一定要究責，應精進個管系統安全性、檢討查詢權限，並通知其他縣市。

立委陳菁徽則質疑，該名涉案人為何有如此大的權限，可以查閱個案資料？石崇良說，近期知道事件的面貌，並已啟動檢討會議，全國目前設有71處心衛中心，其中社工無法跨區查詢，但衛生局可以指定2名人員擁有查詢全區的權限，該涉案人就有權限，這部分會再了解進行檢討，將設定全國一致性的查詢權限。