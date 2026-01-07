草案納代孕專章⋯傳人工生殖法將逕付協商 民團：女性權益淪利益交換

民眾黨前主席柯文者1月2日罕見拜會立法院國民黨、民進黨黨團，討論「人工生殖法」修法，立法院社福及衛環委員會民進黨召委5日變更委員會8日議程，排入「人工生殖法」逐條審查。民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母入法，傳出將不受該黨2年任期限制，留任立院。台灣女人連線今指出，排審的16版本草案，共5版本納入代理孕母專章，質疑「女性權益」在政黨教義中被犧牲。

台灣女人連線指出，代理孕母是否合法，在台灣爭議近30年，「人工生殖法」規範生殖技術使用對象、程序及相關機構管理，代理孕母事涉孕母健康、生命與家庭生活，也與代孕子女處境、委託者需求層面有關，也與人的加值、社會倫理相關。台灣女人連線常務理事黃淑英說，人工生殖法審查是「突然被排入議程」，女性身體價值、人身安全，不該在政黨彩色交易中，遭到犧牲。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，民團訴求與2年前衛福部將代理孕母納入「人工生殖法」時無異，希望代理孕母脫鉤處理，讓「人工生殖法」盡快完成修正，有人工生殖需求的單身女性、女同志可進外獲得保障，如今代理孕母專章，卻將在明天立法院社福及衛環委員會併案審查，且包含代理孕母專章的各黨草案版本，都只用10條條文規定，難以處理複雜代孕議題。

林綠紅說，立法院對納入代孕專章的「人工生殖法」草案應不予處理，但民團已有耳聞，「人工生殖法」連同納入代孕專章的草案共19版本，明天逐條宣讀審查後，將直接送出委員會，逕付黨團協商，這導致外界無法監督法案細節，「攸關人權的法案，不該打包協商」，民團對於弱勢女性子宮權，遭立法院當作利益交換感到悲傷，「遺憾女人權益就這樣被交換出去。」

台灣女人連線指出，時值立法院延長會期之際，立法院衛環委員會突然排入爭議性法案，立法委員是否有足夠時間充分討論這項法案存有疑慮，人工生殖法修法涉及人性尊嚴，性別平等重要社會價值，不該在政黨利益交換當中，將委員會審議程序變成「過水」作用，讓民眾無法監督，惡化弱勢女性處境，呼籲代理孕母應與「人工生殖法」脫鉤，實質逐條審查，才能符合社會期待。