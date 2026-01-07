快訊

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
天冷民眾喜愛泡湯，台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒高風險族群泡湯要掌握四原則。圖／台北慈濟醫院提供
近日氣溫驟降，許多民眾喜歡泡湯，但冷熱交替造成的溫差或不當習慣容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病，醫師提供4個安全原則，讓高風險族群泡湯也能愉快又安心。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠表示，人體血管具備調節體溫與維持循環功能，健康民眾對冷熱轉換時通常能順利調整，但高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群的血管已有損傷且較脆弱，若有不當泡湯習慣，易造成心血管負擔。

李家誠說，高風險族群若進入浴場直接泡高溫池，會使血管在短時間內快速擴張，在高低溫池間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈，另空腹、飯後或飲酒後立即泡湯易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降，一旦血壓不穩易有頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性不適，恐導致心肌梗塞、腦中風前兆。

面對冬季泡湯，李家誠醫師表示，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。在泡湯方式上可遵循四原則。

第一，入池循序漸進可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。其次控制水位高度，水位以胸口以下為宜，避免增加心臟負荷。此外，需留意水溫選擇40℃以下，每次浸泡不宜超過10至15分鐘，最後則是 適時休息與補水，避免脫水造成心臟負擔。

另若正處發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯，對於血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾也應暫緩。

醫師提醒，冬季是心血管疾病較易發生季節，民眾應維持規律運動、保持適當水分攝取，並採取低鹽、低油、均衡的飲食習慣，外出配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮機會，若有任何不適即時就診，以免錯過黃金治療時機。

飲食習慣 醫師 風險

相關新聞

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，近日卻爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。衛福部長...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

不運動也瘦5公斤！名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵 香蕉吃錯反效果

許多人為了減重與健康，天天控制飲食卻成效有限。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，其實只要「吃對早餐」，就可能讓脂肪肝悄悄消失，甚至不用運動也能瘦身。

