地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上午10時23分台東規模4地震，最大震度台東4級。圖／中央氣象署提供
地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

中央氣象署指出，這起地震深度只有7.3公里，震央在台東縣近海，最大震度台東太麻里4級，至於高雄和屏東都是1級。

台東 地震 屏東

