倒數一周！南投縣開出「今彩539」頭獎800萬　協尋中獎人

台灣彩券公司7日表示，去（114）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新臺幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

台灣彩券公司表示，「今彩539」一週開獎六天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2,400萬元。去（114）年有兩筆逾期之高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，其中一筆同樣落在南投縣，台灣彩券公司呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台灣彩券公司也提醒，中獎人如未於115年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另，逾新臺幣500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，方能兌獎。高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00。