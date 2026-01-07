快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

倒數一周！南投縣開出「今彩539」頭獎800萬　協尋中獎人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣彩券公司7日表示，去（114）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎新臺幣800萬元，兌獎期限將於115年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

台灣彩券公司表示，「今彩539」一週開獎六天，在01~39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時，5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2,400萬元。去（114）年有兩筆逾期之高額未兌領獎項，兩筆都是「今彩539」頭獎，其中一筆同樣落在南投縣，台灣彩券公司呼籲民眾盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與頭獎擦身而過。

台灣彩券公司也提醒，中獎人如未於115年1月12日完成兌領，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘。另，逾新臺幣500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，方能兌獎。高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00。

彩券行 頭獎

延伸閱讀

愈晚愈冷！17縣市低溫特報 冷到明晚「恐10度以下」

影／南投焚化爐用地審查…公所派員遭趕 鄉長怒轟：可恥的密室開會

南投埔里申設掩埋場環評審查 數百居民抗議促駁回

輻射冷卻發威 中南部比北部還冷 鄭明典：高雄台南上榜應該是第一次

相關新聞

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國本周一變更議程，將於明天排審行政院版「人工生殖法」，該草案目前將與代理孕母脫鉤，並...

防狼社工擬設「社工查詢平台」 衛福部參考律師、醫師查訊系統研議中

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用社安網公務資料系統，誘騙並性侵未成年少女，引發眾怒。社工師因公務需求，可...

一周都偏冷連凍3天 粉專：今年入冬以來最大挑戰

強烈大陸冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始...

強冷空氣南下入夜極寒冷 吳德榮：明天到周六晨低溫探5度以下恐成寒流

冷，且還會更冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

立院三讀通過外送專法 消基會：消費者是修法過程中最大的輸家

立法院三讀通過外送專法，勞動部宣稱，此一專法同時保障外送員、消費者與合作商家的權益。但消基會董事長鄧惟中並不樂觀，他認為...

地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。