豬肉塞車…延遲上市39萬頭毛豬已消化1/3 陳駿季：最快2月底可完成

去年10月底台中一養豬場爆發非洲豬瘟，因此實施活豬禁運，批發、屠宰、屠體運輸等，疫情趨緩解禁後則有額外39萬頭毛豬待消化。農業部長陳駿季表示，原本預計3月底可消化完畢，但目前看來最快2月底即可完成，豬價也會維持在每公斤90元左右的合理區間。

根據農業部統計，去年禁宰禁運期間，累積延遲上市豬隻約39萬頭，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部透過養豬戶登記的方式管制出豬，避免大量毛豬湧入市場造成價崩。

立法院經濟委員會今審查立委所提「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文草案」、「植物品種及種苗法第53條之1條文修正草案」案、「農產品市場交易法第6條、第10條及第35條條文修正草案」案。

陳駿季受訪表示，豬肉塞車的情況，目前延遲上市的39萬頭豬已經消化了3成，原本預估3月底才能完全消化，現在評估2月底到3月初就能完成。前周的豬價約每公斤90至91元，這周則是每公斤87元，然而因為季節性的消費習慣，歷年1月都是豬價較低迷的時候，相信每公斤87元還是在合理範圍，豬農也能夠接受。

陳駿季說，今年起能夠有條件使用廚餘的養豬場有249場，今年到目前為止還沒有違規使用廚餘的情形。