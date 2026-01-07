快訊

豬肉塞車…延遲上市39萬頭毛豬已消化1/3 陳駿季：最快2月底可完成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內豬隻禁令解封，累積延遲上市豬隻約39萬頭。圖／聯合報系資料照片
國內豬隻禁令解封，累積延遲上市豬隻約39萬頭。圖／聯合報系資料照片

去年10月底台中一養豬場爆發非洲豬瘟，因此實施活豬禁運，批發、屠宰、屠體運輸等，疫情趨緩解禁後則有額外39萬頭毛豬待消化。農業部陳駿季表示，原本預計3月底可消化完畢，但目前看來最快2月底即可完成，豬價也會維持在每公斤90元左右的合理區間。

根據農業部統計，去年禁宰禁運期間，累積延遲上市豬隻約39萬頭，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部透過養豬戶登記的方式管制出豬，避免大量毛豬湧入市場造成價崩。

立法院經濟委員會今審查立委所提「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文草案」、「植物品種及種苗法第53條之1條文修正草案」案、「農產品市場交易法第6條、第10條及第35條條文修正草案」案。

陳駿季受訪表示，豬肉塞車的情況，目前延遲上市的39萬頭豬已經消化了3成，原本預估3月底才能完全消化，現在評估2月底到3月初就能完成。前周的豬價約每公斤90至91元，這周則是每公斤87元，然而因為季節性的消費習慣，歷年1月都是豬價較低迷的時候，相信每公斤87元還是在合理範圍，豬農也能夠接受。

陳駿季說，今年起能夠有條件使用廚餘的養豬場有249場，今年到目前為止還沒有違規使用廚餘的情形。

豬價 農業部 陳駿季

相關新聞

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國本周一變更議程，將於明天排審行政院版「人工生殖法」，該草案目前將與代理孕母脫鉤，並...

防狼社工擬設「社工查詢平台」 衛福部參考律師、醫師查訊系統研議中

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用社安網公務資料系統，誘騙並性侵未成年少女，引發眾怒。社工師因公務需求，可...

一周都偏冷連凍3天 粉專：今年入冬以來最大挑戰

強烈大陸冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始...

強冷空氣南下入夜極寒冷 吳德榮：明天到周六晨低溫探5度以下恐成寒流

冷，且還會更冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

立院三讀通過外送專法 消基會：消費者是修法過程中最大的輸家

立法院三讀通過外送專法，勞動部宣稱，此一專法同時保障外送員、消費者與合作商家的權益。但消基會董事長鄧惟中並不樂觀，他認為...

地牛翻身！上午10時23分台東規模4地震 最大震度4級

地牛翻身！上午10時23分台東發生規模4地震，最大震度台東4級。

