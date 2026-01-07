快訊

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「人工生殖法」修法已討論多年，是否納入代理孕母仍有爭議，衛福部長石崇良說，行政院版修法草案中並未納入代理孕母，至於明天於立院修法，再會與各個委員及黨團進行討論。記者沈能元／攝影
立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國本周一變更議程，將於明天排審行政院版「人工生殖法」，該草案目前將與代理孕母脫鉤，並將適用範圍擴大至年滿18歲的單身女性，以及女女同婚者。而民眾黨立委陳昭姿版本則盼代理孕母法制化。民進黨團總召柯建銘則表態依照院版通過，若審查順利，「人工生殖法」修法有望明天出委員會。

對於「人工生殖法」修法，衛福部長石崇良今至立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，針對衛福部組織調整的相關法案提出報告，並於會前受訪。

石崇良說，「人工生殖法」修法已討論多年，法條必須與時俱進，特別是經人工生殖方式出生孩子的權益保障，以兒童最佳利益的考量進行修法，將明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加18歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。

至於，代理孕母未來是否推行，石崇良說，國內仍有爭議，因而在行政院版的修法草案沒有納入，將於明天修法，再與各委員及黨團討論。

修法 人工生殖法 行政院 代理孕母 石崇良

