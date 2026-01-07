快訊

遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」逾3年 台中榮總說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總3醫師遭爆讓無照廠商代刀，對此，台中榮總發布二點聲明。圖／台中榮總提供
台中榮總3醫師遭爆讓無照廠商代刀，對此，台中榮總發布二點聲明。圖／台中榮總提供

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，台中榮總今發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

另外，其中有一名醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀，台中榮總回應，經查台中榮總沒有讓廠商從事任何醫療行為；至於該名醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周將會有結果出爐。

台中榮總 手術 醫師

