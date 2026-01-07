立委提未經核准停歇業影響農產運銷罰款30萬提高到3千萬 農業部支持

立法院經濟委員會今審查委員「農產品市場交易法第6條及第35條條文修正草案」案，其中陳亭妃等16人所提修正，將未經地方主管機關核准或無不可抗力因素而停業、歇業，因而嚴重影響農產品運銷秩序者，將最高罰鍰由現行30萬提高到3000萬，農業部表示支持。

立法院經濟委員會今立委所提「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文草案」、「植物品種及種苗法第53條之1條文修正草案」案、「農產品市場交易法第6條、第10條及第35條條文修正草案」案。

為穩定農產品價格，遏阻壟斷、操縱價格、散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息等情事發生，並杜絕有心人士從中獲取龐大不正當利益，或對市場交易秩序與行為造成重大危害，立委陳亭妃等16人提案修正農產品市場交易法第6條及第35條條文。

其中針對第35條修正罰鍰額度，違反第6條第1、2項，即壟斷農產品交易、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益、故意散播影響農產品交易價格之謠言或不實訊息，以及違反第14條，未經地方主管機關核准或無不可抗力因素而停業、歇業，因而嚴重影響農產品運銷秩序者，裁罰額度均由現行最高30萬提高到3000萬。

農業部長陳駿季表示，提案修正第1、2項「市場交易秩序或行為」文字，考量市場交易秩序已涵括其意涵，建議酌修。第1項「謀取不正當利益」屬認定壟斷、操縱價格或故意變更質量的要件，則建議保留。

陳駿季表示，針對違反第14條第1項規定的罰鍰，嚴重影響農產品運銷秩序，若僅裁處30萬元以下罰鍰，確實不足以遏止相關行為發生，農業部支持修正提高罰鍰額度。

然而違反第6條第1、2項規定的罰鍰，是針對承銷人及自然人處罰，基於法規衡平性及違法行為與處罰內容宜相當，假如違法情節嚴重，已符合「行政罰法」相關規定，可依該法處以法定罰鍰最高額以上罰鍰，因此這部分建議維持現行規定額度。