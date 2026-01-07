防狼社工擬設「社工查詢平台」 衛福部參考律師、醫師查訊系統研議中

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，衛福部已啟動研議，就設立「狼社工查詢平台」方向進行討論。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德說，衛福部已啟動研議，就設立「狼社工查詢平台」方向進行討論。記者林琮恩／攝影

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌利用社安網公務資料系統，誘騙並性侵未成年少女，引發眾怒。社工師因公務需求，可查看弱勢民眾個資、就醫資料等資訊，現行「社工師」法雖可依法將違反倫理的社工送懲戒並停權，但民眾對於服務自己的社工背景，並無了解管道。衛福部次長呂建德說，衛福部已啟動研議，就設立「狼社工查詢平台」方向進行討論。

衛福部日前才因狼醫性侵病患與同僚案件，設置「狼醫查詢平台」，但仍被民團詬病資訊不夠完整。呂建德說，因應高雄市心衛中心執行秘書何建忠性侵病人一案，衛福部社工司就設立狼社工查詢專區的必要性、可行性與執行方式，正進行研議，同時將參考律師公會、醫師公會等對涉案人員資訊公開的處置方式進行評估，此案社會非常關切，衛福部加快研議時程。

另，國民黨、民眾黨二在野黨提出「台灣未來帳戶」，每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長也可撥款進入這筆基金，兒少年滿18歲後可領回帳戶存款。衛福部日前已表達反對立場，行政院近期指出，將擴大衛福部自107年開始辦理的「兒少教育發展帳戶」，該帳戶運作方式，低收入戶家庭可開戶，並獲1萬元政府存款，但現行成效不彰，截至2024年開戶比率僅64%。

被問及兒少教育發展帳戶修正方向，是擴大政府存款金額，或放寬適用對象，呂建德均未正面回應，僅表示會積極研議，與行政院討論後，擇適當時機向大眾報告。

衛福部曾委託學者，分析兒少教育發展帳戶現況，據研究報告內容，學者實際訪問符合開戶資格民眾，並點出該帳戶缺失，分析民眾不願開戶原因，未開戶者多數是擔心儲蓄金不得任意使用，遇緊急狀況時無法應急，也有人表示根本沒有多餘款項可用來儲蓄，或儲蓄後反而導致資產增加，喪失低收入戶相關福利資格。

0 則留言
