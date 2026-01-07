快訊

不運動也瘦5公斤！名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵 香蕉吃錯反效果

聯合新聞網／ 綜合報導
香蕉成熟度是影響血糖與體重的重要因素。 示意圖／ingimage
香蕉成熟度是影響血糖與體重的重要因素。 示意圖／ingimage

許多人為了減重與健康，天天控制飲食卻成效有限。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，其實只要「吃對早餐」，就可能讓脂肪肝悄悄消失，甚至不用運動也能瘦身。關鍵就在於食物選擇與搭配方式，其中香蕉成熟度更是影響血糖與體重的重要因素。

錢政弘在YouTube節目《祝你健康》中分享，一名30多歲的女性上班族原本有輕度脂肪肝，體重約76公斤，三個月後追蹤超音波竟發現脂肪肝消失，體重也降到71公斤，成功瘦了5公斤。進一步詢問後發現，她沒有增加運動量，唯一改變的就是早餐內容。

這名病患捨棄原本常吃的麵包，改採「地瓜、水煮蛋、香蕉、黑咖啡」的組合，而且不會一次全部吃完，而是依照當天狀況彈性搭配。錢政弘指出，水煮蛋準備方便，只需少量水放入電鍋即可完成，若沒時間自行料理，到超商購買茶葉蛋或溏心蛋也是不錯的替代選擇。

至於飲品，黑咖啡被證實對脂肪肝、肝硬化與降低肝癌風險都有幫助，多項研究顯示咖啡具有護肝效果。若不習慣喝黑咖啡，也可加入少量牛奶、不加糖，改成無糖拿鐵。

地瓜則是這份早餐的關鍵澱粉來源。病患會在前一晚先將地瓜蒸熟後冷藏，錢政弘解釋，地瓜經冷藏後會增加「抗性澱粉」，腸胃較難吸收，血糖上升較慢，有助於控制體重。無論是蒸地瓜或烤地瓜，只要冷藏或冷凍，都能產生相同效果。

至於常被討論的香蕉，錢政弘提醒，香蕉能提供飽足感與多種營養素，但成熟度很重要。帶有黑點的香蕉因放置時間較長，澱粉會轉換成葡萄糖與果糖，吃起來更甜，容易造成血糖上升，增加肥胖風險。若想控制體重，建議選擇半熟、偏青的香蕉。

不過，營養師劉怡里也補充，不同族群適合的香蕉成熟度並不相同。日本研究發現，黑點香蕉的植化素與抗氧化成分較高，若是長者或消化功能較差、或以抗氧化、抗癌為目的，反而可以選擇成熟度較高的香蕉。此外，香蕉的攝取「份量」同樣關鍵。劉怡里指出，便利商店常見的香蕉，一條就相當於兩份水果，女性一天吃一條已足夠，男性則可再搭配一顆小橘子等其他水果，避免過量攝取糖分。

想改善脂肪肝與體重管理，與其極端節食，不如從日常早餐做出正確選擇，長期累積，健康自然看得見。

香蕉 脂肪肝 體重 地瓜 咖啡 茶葉蛋

