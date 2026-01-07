快訊

最冷時間還沒到！賈新興：周五入夜周六晨最冷 台北恐10度上下升級寒流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨氣溫明顯偏低。記者林澔一/攝影
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨氣溫明顯偏低。記者林澔一/攝影

強烈大陸冷氣團昨天南下，氣溫開始下降了，但最冷時候還沒來。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預估本波最低溫出現於9日（周五）深夜至10日（周六）清晨， 台北氣象站低溫預估9.5至10.4度，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右。預估今日深夜至明天，宜蘭太平山一帶有降雪的機率。 

賈新興指出，今天台北氣象站最低溫約12.1度，８日至９日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。10日宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。預估本波最低溫出現於9日深夜至10日清晨， 台北氣象站低溫預估9.5至10.4度。根據寒流定義，台北測站低於或等於10度即為寒流。

至於12到15日日夜溫差大，賈新興說，11日至12日有受大陸冷氣團影響的機率，其中11日東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。12日午後花東山區轉多雲。13日至14日各地天氣晴朗 。15日午後竹苗山區轉多雲。16日北北基宜有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

