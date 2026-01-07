外套機洗羽絨縮成「一坨坨」！內行教2招恢復蓬鬆 省下送洗費

近日寒流報到，不少民眾紛紛拿出羽絨外套禦寒，有網友在Threads分享影像，將羽絨外套丟進洗衣機清洗後，在光源照射下顯得慘不忍睹，外套內的羽絨變成一坨坨的「結塊狀」。貼文引發逾3萬名網友按讚，不少人也傳授羽絨外套的正確洗法，認為最重要的兩個原則是「徹底乾燥」與「溫和拍打」，只要方式正確，多數結塊情況都能成功恢復，不必急著送洗或直接淘汰。

許多網友表示，羽絨服水洗後結塊其實是常見狀況，「別怕，乾了就會恢復」、「拍鬆就好」。不少人分享實際救援經驗與正確清洗技巧，替有此困擾者解惑。

內行網友指出，羽絨服若要機洗，事前處理的細節非常重要，包括需先將外套反面、拉好拉鍊、放入大型洗衣袋，再選擇洗衣機的「柔洗」或「慢速模式」。清洗後的工序也相當重要，務必放在室內陰乾，避免陽光直曬。待衣物半乾或全乾後，可用衣架或雙手反覆拍打，讓結塊的羽絨重新分散、恢復蓬鬆。

也有洗衣業者現身說法，表示羽絨外套水洗後，建議先完全晾乾，再以「低溫」烘乾20至30分鐘，搭配乾淨的網球或羊毛球，利用滾動拍打的原理，就能有效讓羽絨鬆開；若家中沒有烘衣機，也可使用除濕機或冷風吹乾輔助，如果清洗步驟確實，其實可以不用送洗。

部分網友則分享海外經驗，表示在加拿大等極寒地區，羽絨服長年機洗加低溫烘乾，使用十多年依然保暖，關鍵在於「低溫」與「完全乾燥」。另有人提醒，切勿高溫烘乾或大力甩動，否則恐傷害羽絨纖維，影響保暖效果。