減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵

不少人減重時控制熱量，也會計算蛋白質的量要吃夠，但減重仍卡關，營養師張馨方今天表示，可能是因為水喝不夠，因為水喝不夠，身體其實很難燃脂。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，很多人減重專注控制熱量、計算蛋白質，卻忽略一個關鍵因素，水分攝取。水不只是解渴，更直接參與體內的脂肪代謝與能量運作。當水喝不夠，燃脂效率會被拖慢。

水分為什麼和脂肪代謝有關？張馨方指出，脂肪分解需要水參與，體內脂肪在代謝過程中，需透過水分參與一連串生化反應，才能被分解成脂肪酸與能量。水分不足時，流程會變慢，脂肪自然「卡關」，輕度脫水就會降低基礎代謝率。

張馨方說，研究顯示，當身體處於輕微缺水狀態，能量消耗會下降，等於同樣的生活量，燃燒的熱量卻變少，代謝廢物排不掉，燃脂效率再打折。水分不足會影響腎臟代謝與循環，脂肪代謝後產生的廢物不易排出，身體更傾向「儲存而非消耗」。

要喝多少水才夠？張馨方指出，一般建議可依體重簡單估算，體重（kg）× 30–40ml / 天，平均分散補充，不是口渴才猛灌。想讓脂肪代謝順利運轉，水不是配角，而是基本配備。穩定補水後會發現精神、消化與體態管理同步改善，這是一個低成本、卻高回報的健康投資。