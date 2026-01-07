減重控熱量卻卡關 營養師點出一關鍵
不少人減重時控制熱量，也會計算蛋白質的量要吃夠，但減重仍卡關，營養師張馨方今天表示，可能是因為水喝不夠，因為水喝不夠，身體其實很難燃脂。
張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，很多人減重專注控制熱量、計算蛋白質，卻忽略一個關鍵因素，水分攝取。水不只是解渴，更直接參與體內的脂肪代謝與能量運作。當水喝不夠，燃脂效率會被拖慢。
水分為什麼和脂肪代謝有關？張馨方指出，脂肪分解需要水參與，體內脂肪在代謝過程中，需透過水分參與一連串生化反應，才能被分解成脂肪酸與能量。水分不足時，流程會變慢，脂肪自然「卡關」，輕度脫水就會降低基礎代謝率。
張馨方說，研究顯示，當身體處於輕微缺水狀態，能量消耗會下降，等於同樣的生活量，燃燒的熱量卻變少，代謝廢物排不掉，燃脂效率再打折。水分不足會影響腎臟代謝與循環，脂肪代謝後產生的廢物不易排出，身體更傾向「儲存而非消耗」。
要喝多少水才夠？張馨方指出，一般建議可依體重簡單估算，體重（kg）× 30–40ml / 天，平均分散補充，不是口渴才猛灌。想讓脂肪代謝順利運轉，水不是配角，而是基本配備。穩定補水後會發現精神、消化與體態管理同步改善，這是一個低成本、卻高回報的健康投資。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言