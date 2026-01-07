一周都偏冷連凍3天 粉專：今年入冬以來最大挑戰

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強烈大陸冷氣團南下，昨起氣溫逐漸下降，夜晚清晨需留意低溫。本報資料照片
強烈大陸冷氣團南下，昨起氣溫逐漸下降，夜晚清晨需留意低溫。本報資料照片

強烈大陸冷氣團南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，一整周偏冷的日子，正式展開。

根據氣象署最新低溫分布預測，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今起3天是冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8到11度，其他地方最低也下探10到13度，堪稱是今年冬天以來最大挑戰，保暖工作一定要做好。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末冷氣團雖然稍微減弱，後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長，請多多留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

