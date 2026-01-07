強冷空氣南下入夜極寒冷 吳德榮：明天到周六晨低溫探5度以下恐成寒流
冷，且還會更冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時02分，本島縣市平地的最低氣溫為新北(石碇區)8.5度，各地區平地的最低氣溫約在9至11度。
吳德榮指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。今上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。
今各地區氣溫如下：北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度及東部9至22度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，明(8)日至周六(10日)清晨「強冷空氣」籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」(寒流定義：台北測站≦10度)的機率。
吳德榮指出，這波「強冷空氣」天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，逐日的清晨，常有局部地區再創低溫。高山降雪部分，此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六白天至下周二(12日)持續晴朗穩定，下周一、二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
