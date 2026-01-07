快訊

AI持續發燒 美股道瓊標普創新高、台積電ADR漲1.6%

強冷空氣南下入夜極寒冷 吳德榮：明天到周六晨低溫探5度以下恐成寒流

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。聯合報系資料照片
吳德榮說，上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。聯合報系資料照片

冷，且還會更冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午5時02分，本島縣市平地的最低氣溫為新北(石碇區)8.5度，各地區平地的最低氣溫約在9至11度。

吳德榮指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。今上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。

今各地區氣溫如下：北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度及東部9至22度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明(8)日至周六(10日)清晨「強冷空氣」籠罩，強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」(寒流定義：台北測站≦10度)的機率。

吳德榮指出，這波「強冷空氣」天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，逐日的清晨，常有局部地區再創低溫。高山降雪部分，此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六白天至下周二(12日)持續晴朗穩定，下周一、二冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 低溫

延伸閱讀

台南楠西8.0度 吳德榮：乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標 跌破5度

高雄內門8.1度 強烈冷氣團全台急凍 吳德榮：下周三首波寒流機率極高

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

入冬最強冷空氣要來了！吳德榮：周五到周日下探7度以下

相關新聞

強冷空氣南下入夜極寒冷 吳德榮：明天到周六晨低溫探5度以下恐成寒流

冷，且還會更冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

外送員專法3讀 每單報酬最少45元

立法院昨天三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，...

專法三讀 外送員：是用血淚堆疊出來的

外送員專法歷經多年爭取，終於三讀通過，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是...

外送成本轉嫁 消基會：消費者是最大輸家

「不可能全部要店家自己吸收吧？」桃園市府附近的麵食館業者說，外送平台抽成外送總價三成，外送專法上路後，增加的成本應由平台...

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

健康主題館／年紀大腸胃變差 享用吃到飽有訣竅

年輕人超會吃，Buffet可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。