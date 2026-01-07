立院三讀通過外送專法 消基會：消費者是修法過程中最大的輸家
立法院三讀通過外送專法，勞動部宣稱，此一專法同時保障外送員、消費者與合作商家的權益。但消基會董事長鄧惟中並不樂觀，他認為，外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上，「消費者是修法過程中最大的輸家」，影響最大的將是那些不得不依賴外送的銀髮與弱勢族群，消基會持續關注專法造成的民怨和糾紛。
鄧惟中表示，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。許多消費者在修法的過程中擔心，保障外送員權益如基本工資所增加的成本，外送平台會理所當然轉嫁給商家和消費者。商家是做生意的，理所當然也會把成本轉嫁給消費者，導致消費者是最終的輸家。
鄧惟中指出，有法律專家的人在網路上分享，德國提出保護外送員權益的專法後，外送平台為了規避法律成本，紛紛成立人力仲介公司聘僱外送員，將相關勞權責任統統轉移給人力仲介公司，外送員慘遭欠薪卻求助無門，法律的善意反而重傷了外送員。他表示，消基會會持續關注外送專法所造成的影響。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言