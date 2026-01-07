立院三讀通過外送專法 消基會：消費者是修法過程中最大的輸家

立法院三讀通過外送專法，勞動部宣稱，此一專法同時保障外送員、消費者與合作商家的權益。但消基會董事長鄧惟中並不樂觀，他認為，外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上，「消費者是修法過程中最大的輸家」，影響最大的將是那些不得不依賴外送的銀髮與弱勢族群，消基會持續關注專法造成的民怨和糾紛。

鄧惟中表示，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。許多消費者在修法的過程中擔心，保障外送員權益如基本工資所增加的成本，外送平台會理所當然轉嫁給商家和消費者。商家是做生意的，理所當然也會把成本轉嫁給消費者，導致消費者是最終的輸家。

鄧惟中指出，有法律專家的人在網路上分享，德國提出保護外送員權益的專法後，外送平台為了規避法律成本，紛紛成立人力仲介公司聘僱外送員，將相關勞權責任統統轉移給人力仲介公司，外送員慘遭欠薪卻求助無門，法律的善意反而重傷了外送員。他表示，消基會會持續關注外送專法所造成的影響。