健康你我他／提供活力關鍵金鑰 豐盛餐點福氣啦

聯合報／ 楊靜芳（中市南區）
元氣早餐不馬虎，兼顧種類多元、營養均衡。圖／楊靜芳提供

對於一早需要趕著上班上學的人，早餐多半會在途中購買，三明治、飯糰、蛋餅等都是常見的選項，畢竟街頭巷尾隨處可見的便利商店和早餐店，省時方便是重要的考量。然而，一天三餐中，對精神、活力和思考影響最巨的早餐，可以就如此打發嗎？我是絕對不會這麼做的。

主食、能量飲、水果、蛋、堅果和咖啡，便是我的元氣早餐內容。我的主食如全麥菜包、酒釀桂圓麵包等，是利用假日先做好放冷凍庫，但如果沒時間做，就會直接購買，要吃時再用電鍋蒸，蛋可以一起蒸，只需要一點水，便可熱騰騰上桌。

我的能量飲是以無糖豆漿搭配胡蘿蔔、蘋果、香蕉等蔬果打成，水果則是現切，累積多年的刀工，10分鐘內即可備妥4至5種水果。咖啡就有勞咖啡機，只需一指神功，便可享用香濃熱咖啡。

很多人趕時間，覺得早餐可有可無，反正午晚餐再補即可；對我而言，早餐是喚醒大腦、提供活力和能量的關鍵金鑰，是一天中最重要的一餐。我的元氣早餐內容，必須兼顧種類多元、營養均衡和每日變化，尤其主食、能量飲和水果，我會每天變換搭配，絕不會一成不變。

我的元氣早餐也是家人的「驚喜早餐」，孩子每日期待與盼望，看到他們吃光時，真心覺得能和家人一起享用親手準備的早餐，實在是福氣啦。

