聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／提供活力關鍵金鑰 豐盛餐點福氣啦
對於一早需要趕著上班上學的人，早餐多半會在途中購買，三明治、飯糰、蛋餅等都是常見的選項，畢竟街頭巷尾隨處可見的便利商店和早餐店，省時方便是重要的考量。然而，一天三餐中，對精神、活力和思考影響最巨的早餐，可以就如此打發嗎？我是絕對不會這麼做的。
主食、能量飲、水果、蛋、堅果和咖啡，便是我的元氣早餐內容。我的主食如全麥菜包、酒釀桂圓麵包等，是利用假日先做好放冷凍庫，但如果沒時間做，就會直接購買，要吃時再用電鍋蒸，蛋可以一起蒸，只需要一點水，便可熱騰騰上桌。
我的能量飲是以無糖豆漿搭配胡蘿蔔、蘋果、香蕉等蔬果打成，水果則是現切，累積多年的刀工，10分鐘內即可備妥4至5種水果。咖啡就有勞咖啡機，只需一指神功，便可享用香濃熱咖啡。
很多人趕時間，覺得早餐可有可無，反正午晚餐再補即可；對我而言，早餐是喚醒大腦、提供活力和能量的關鍵金鑰，是一天中最重要的一餐。我的元氣早餐內容，必須兼顧種類多元、營養均衡和每日變化，尤其主食、能量飲和水果，我會每天變換搭配，絕不會一成不變。
我的元氣早餐也是家人的「驚喜早餐」，孩子每日期待與盼望，看到他們吃光時，真心覺得能和家人一起享用親手準備的早餐，實在是福氣啦。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言