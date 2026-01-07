驗光師需證照 違者可罰15萬元

無照驗光走入歷史，「驗光人員法」即日正式上路，驗光師需有證照才能協助民眾驗光，依法必須在合法的「驗光所」或「眼科醫療機構」內執行，違者將依法裁罰最高15萬元。

台北榮總眼科部主任陳世真表示，驗光人員專業化可增加保障，針對孩童及中老年族群則建議採行「眼科醫師先看診、驗光師再配鏡」的雙重把關模式，僅花費約150元領取處方箋，便能同時排除白內障、黃斑部病變等潛在眼疾風險。

新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，配眼鏡並非只是一項商品，攸關眼睛的舒適度，一般如近視、遠視、散光、老花或一般隱形眼鏡的裝配，驗光師或驗光生都可以執行。不過，如果民眾的狀況比較複雜，需要低視力輔具協助教導使用，則交由驗光師來幫忙。

不少人好奇配眼鏡前要不要先看眼科，陳世真說，臨床觀察發現，民眾視力模糊的原因，往往不只是「度數問題」，特別是處於發育期的學童及步入中老年的族群，視力減退可能合併白內障、黃斑部病變或青光眼等病理因素。「第一線應由眼科醫師先行把關，確認眼睛構造健康無虞後再行配鏡，才能避免因單純調校度數而延誤疾病治療的黃金期。」

以台北榮總為例，民眾經門診檢查後，若需領取「配鏡處方箋」費用約150元。陳世真坦言，雖然現在驗光師儀器檢查非常徹底，但各家水準不一。眼科醫師的強項，在於診斷病變與排除醫療問題，而領有證照的驗光師則擅長根據儀器數據，針對個別消費者的配戴體感進行「細微調校」。建議眼科醫師給出基準度數處方，民眾帶著處方箋前往眼鏡行，再請驗光師根據該基準進行個人化的眼鏡舒適度調整。

黃群宸呼籲，民眾走進眼鏡行配鏡時，應落實認明「執照」的自保動作，除了確認店內是否有「驗光所開業登記」外，最快速的辨識方式就是查看驗光人員是否配戴或懸掛「醫事人員執業執照」。