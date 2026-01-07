冬天日照不足 骨折發生率飆高2成

冬季天冷好發心腦血管疾病外，發生骨折的機率也相當高。根據統計，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，相較夏季高出20%。振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D80%來自陽光，鐘子超說，冬季氣候濕冷，日照時間較短，易使維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若跌倒，容易引發骨折。

中華民國骨質疏鬆症學會統計顯示，老年人髖關節骨折後1年，約有10分之1比率仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。國健署資料也顯示，台灣65歲以上民眾約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比率更高於男性，且台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口將逾450萬人，骨鬆症盛行率隨著人口老化將逐日漸增。

鐘子超指出，骨鬆症在早期通常沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，因此容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折。骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

許多民眾為預防骨鬆而積極補充鈣質，但僅靠鈣質仍嫌不足，鐘子超建議，應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

除了定期檢查，鐘子超提醒，平時要留意身體變化，若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在2年內身高減少約2公分，就應提高警覺，及早就醫。

目前治療骨鬆的藥物，包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等。鐘子超說，雙磷酸鹽類雖可能引起顎骨壞死，但發生率極低約0.004至0.04%，可諮詢專科醫師並依醫囑用藥，能有效降低風險。骨鬆藥物的劑量可依個人療效調整，除了口服藥物，也有半年或1年1次的注射針劑可選擇。建議與專科醫師討論後，選擇最適合的治療方式，積極配合治療，才能及早控制病情，保有生活品質。

骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「愈早愈好」。鐘子超提醒，從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎。