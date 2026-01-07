聽新聞
健康主題館／年紀大腸胃變差 享用吃到飽有訣竅

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
中老年人吃到飽應採「質精量少、細嚼慢嚥、菜色挑選」原則，避開過油、過鹹、油炸、加工品。圖╱123RF
中老年人吃到飽應採「質精量少、細嚼慢嚥、菜色挑選」原則，避開過油、過鹹、油炸、加工品。圖╱123RF

年輕人超會吃，Buffet可以無限續盤，但年紀愈大，愈無法「吃到飽」？人體器官有各自的老化時鐘，約55歲左右，消化器官的功能逐漸下降，唾液及胃酸分泌減少，導致消化不良。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，老化使得腸胃道的功能變差，許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便祕或腹瀉等問題。

陳柏諺指出，現代人壓力大、作息不正常、飲食不均衡，腸胃道問題普遍，診間常見胃食道逆流、腸胃蠕動不佳的病患，除了腹脹、便祕，也有惡心、嘔吐症狀。「有些人以為自己吃得下，結果吃太多、吃太急或食物沒嚼碎，過量積在胃裡，引發惡心、腹脹，進而有想吐的感覺」。

腸胃不適 可能隱藏嚴重疾病

這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。陳柏諺說，腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，如果吃完飯就開始脹氣，或是一緊張就腹瀉，甚至半夜胃痛醒來，都可能是嚴重疾病的信號。如果胃潰瘍、腸道瘜肉、腸胃出血、腫瘤等不適症狀，持續超過一周或反覆發作影響生活，建議盡快就醫檢查。

腸胃是人體主要消化器官，隨著年齡增長而老化後，消化酵素以及胃酸分泌減少，導致對食物的分解消化力下降，影響營養吸收。陳柏諺指出，年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易胃食道逆流，常見為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽等症狀。

有些長者因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染，罹患消化性潰瘍，症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。陳柏諺表示，潰瘍與幽門螺旋桿菌相關，高達90%胃癌可歸因於幽門桿菌，且長者屬高風險族群，若出現體重減輕、食欲不振或貧血需提高警覺。

規律運動 攝取足量開水、蔬果

年長者也因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少，或多重用藥常導致便祕。陳柏諺提醒，每日應攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸胃蠕動、預防便祕與憩室症。壓力也會影響腸道，因此要規律運動或透過簡易伸展改善腸道血流，刺激腸胃蠕動，尤其運動能促進釋放腦內啡、血清素，可減輕壓力焦慮。

年紀增長，牙口、胃口難免不如從前，但是美食當前，且台灣人非常愛吃Buffet，是許多民眾的聚餐選擇。陳柏諺建議，中老年人吃到飽應採「質精量少、細嚼慢嚥、菜色挑選」原則，避開過油、過鹹、油炸、加工品。進食則採蔬菜、蛋白質、澱粉的順序，避免血糖波動。甜食要放在最後結尾，利用剛吃飽的高血糖狀態，把甜點糖分影響降到最低，且不會膩口。

中老年人吃到飽妙招

質精量少：不要一次把盤子全裝滿，盛裝6、7分滿左右，分多次少量夾取，才不會在短時間內攝取大量食物。

細嚼慢嚥：將食物充分咬碎並與唾液混合，刺激消化液分泌；狼吞虎嚥會增加腸胃負擔，使蠕動變慢、引發消化不良、脹氣。

菜色挑選：多選蒸煮烤滷、多樣化色彩蔬菜，避開油炸、糖醋、勾芡等烹調方式，搭配無糖飲料與餐後水果。

胃食道逆流 吃到飽 老年人 生活習慣 腹痛 胃癌

