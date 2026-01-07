外送員專法3讀 每單報酬最少45元
立法院昨天三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪一點二五倍，且不得低於新台幣四十五元，一單一計，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。朝野立委均樂見未來外送員權益將獲保障。
三讀條文確定名稱為「外送員權益保障及外送平台管理法」，若外送平台與外送員間具有僱傭關係，除專法外，其餘權益保障事項依勞動基準法及職業安全衛生法規定。條文除明定每單外送時薪報酬，還規定業者給付外送員報酬每月至少定期發給二次，並應提供報酬明細表。
申訴制度部分，條文明定外送平台業者應建立制度提供外送員申訴，並應成立獨立處理小組受理。外送平台業者使外送員提供外送服務時，平台業者不得強制排定外送員上線期間，或違反外送員意願使其維持上線狀態；外送平台業者對於外送員拒絕接單或選擇下線休息，不得有不利對待。
至於政府機關因天災宣布停班，三讀條文明定，平台業者應停止營業，並通知合作商家及外送員。另外送員於服務期間發生職災，業者應於八小時內通報當地勞動檢查機構，否則可處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰；若平台業者規避主管機關監督、檢查，處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰；若違反薪資報酬給付規定，處二萬元以上十萬元以下罰鍰。條文也明定，平台業者對新加入外送員，應提供一定時數之職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要教育訓練。
對於外界憂心專法上路後恐推升外送價格，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪認為，原先常出現疊三張單只拿到四十五元的狀況，如今明定每單不得低於四十五元，但平台不太可能因此出現斷崖式漲價，目前市場除兩大平台外，尚有其他潛在競爭者，若價格大幅上調，市場恐被競爭者以較低成本切入，造成平台難以挽回的市占流失。
Uber Eats與foodpanda均表示尊重立法結果，強調將審慎評估營運衝擊，且不排除調整服務模式以因應成本壓力；至於外送費用實際調整的幅度與時程，業者表示，目前有待進一步評估，仍未定。
根據台灣數位平台經濟協會先前發表的聲明估算，倘若外送平台漲價五％時，將有卅四點一％消費者不再使用外送平台，台灣外送產業年產值恐蒸發四百六十億元。專法上路後，預估對消費者、商家、外送夥伴、平台均會造成衝擊，成為產業界最大的憂慮。
