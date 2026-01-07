聽新聞
0:00 / 0:00
低溫6天 181人心肺驟停送急救
強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，今、明清晨最冷，局部低溫下探7度。近期是否有寒流出現機會？中央氣象署預報員賴欣國說，目前預測台北站為攝氏11度，若要達10度以下低溫需配合輻射冷卻，但近期北部雲量偏多，輻射冷卻條件較差，出現寒流機會較低。
消防署最新統計，上月31日至前天，全台6天非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）人數共181人，前天一天就有35人OHCA。消防署呼籲，除了注意保暖，長者或有三高病史患者應避免外出或劇烈運動。
賴欣國說，周六前西半部低溫10至12度，局部空曠地區會更冷，約7至10度；周六晚間至周日東北季風增強，北部、宜蘭高溫略降，北部高溫約16至18度，其他地區21至25度，低溫變化不大，西半部低溫11至14度。
下周一、二東北季風減弱，北部高溫回升到20至22度，中部23、24度，南部高溫也回升到24至26度，但受到輻射冷卻影響，低溫中部以北僅12至15度，空曠地區再冷些，南部低溫約14至17度，日夜溫差大。
