國光客運4度欠薪 已補足暫不罰

聯合報／ 記者胡瑞玲林麗玉／台北報導

國光客運去年八至九月陸續停駛南部十四條路線，為償還疫情期間累積虧損的銀行團欠款，資金調度吃緊，去年三度欠薪，公路局開罰九萬元，未料前天又有員工爆料，原訂一月五日發放薪資卻未入帳。國光客運表示，昨下午已補足發放，並盼農曆年前搞定資金調整情況，恢復過往營運模式。

台北市勞動局證實，的確收到民眾申訴國光客運，擅自變更給付工資的日期，去年十二月十一日，勞檢處勞檢時抽查十名員工發薪狀況，發現國光沒有全額發薪資，僅發部分比例，儘管隔日或之後補齊，但已違反勞基法第二十二條第二項，可裁罰二至一百萬元。

勞動局表示，依據行政罰法第四十二條規定，裁處之前需要請公司陳述意見，目前通知公司陳述意見中，所以尚未裁處。

國光客運說明，前天晚上已針對與公眾運輸有最直接關係的駕駛發薪，其他逾二百名站務及總公司的行政院人員，也在昨下午陸續發放薪資。國光客運營運沒有問題，只是資金還在最後調整階段，預期農曆年前可搞定資金調整情形，恢復到過往營運模式，昨天所有班次、對外服務都沒問題。

交通部公路局則表示，由於國光客運薪資已補足發放，暫未規畫開罰。

