聽新聞
0:00 / 0:00
國光客運4度欠薪 已補足暫不罰
國光客運去年八至九月陸續停駛南部十四條路線，為償還疫情期間累積虧損的銀行團欠款，資金調度吃緊，去年三度欠薪，公路局開罰九萬元，未料前天又有員工爆料，原訂一月五日發放薪資卻未入帳。國光客運表示，昨下午已補足發放，並盼農曆年前搞定資金調整情況，恢復過往營運模式。
台北市勞動局證實，的確收到民眾申訴國光客運，擅自變更給付工資的日期，去年十二月十一日，勞檢處勞檢時抽查十名員工發薪狀況，發現國光沒有全額發薪資，僅發部分比例，儘管隔日或之後補齊，但已違反勞基法第二十二條第二項，可裁罰二至一百萬元。
勞動局表示，依據行政罰法第四十二條規定，裁處之前需要請公司陳述意見，目前通知公司陳述意見中，所以尚未裁處。
國光客運說明，前天晚上已針對與公眾運輸有最直接關係的駕駛發薪，其他逾二百名站務及總公司的行政院人員，也在昨下午陸續發放薪資。國光客運營運沒有問題，只是資金還在最後調整階段，預期農曆年前可搞定資金調整情形，恢復到過往營運模式，昨天所有班次、對外服務都沒問題。
交通部公路局則表示，由於國光客運薪資已補足發放，暫未規畫開罰。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言