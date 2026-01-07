聽新聞
外送運價新制春節後討論 將要求平台揭露商家收費方式

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲林海賴昭穎／台北報導
立法院會三讀通過外送員專法，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，經濟部表示，將配合外送員專法訂定外送合作契約範本，保障平台合作商家權益；也呼籲外送平台業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。新法將於總統公布後六個月施行上路，勞動部表示，將盡速邀集跨部會訂立相關子法。

經濟部指出，契約範本將明確納入保障商家權益之必要規範，包括要求外送平台明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，並要求外送平台業者應保存與合作商家有關紀錄至少兩年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

攸關消費者需負擔運費的外送運價準則草案仍在預告期，公路局長林福山說，去年十一月中旬已預告運價準則修正草案，預告期六十天，結束後循法制程序完成修正發布，才會啟動與各方的運價討論。外送專法昨天三讀通過，準則中有些規定就得循著專法脈絡去討論，預估最快過完年後，就會開始和各方討論。

林福山指出，整體運價中的參數很多，前置作業需搜集相關參數的成本資料，初步規畫仍是要先與外送平台、工會等一起討論，再做細項處理；他強調，新制運價上路時間還未定，像是如何分區等問題都需要討論，但力拚今年上路。

Uber Eats指出，樂見台灣推動專法討論。儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats也將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

foodpanda則說，支持全面且廣泛討論外送專法，也對於三讀通過內容表達尊重，foodpanda將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，以因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益。

