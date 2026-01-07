聽新聞
專法三讀 外送員：是用血淚堆疊出來的

聯合報／ 記者張曼蘋葉冠妤江婉儀／台北報導
台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，如今外送員權益總算達到里程碑，外送專法制定後，外送員權益不再會被無限制剝削。記者張曼蘋／攝影
台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，如今外送員權益總算達到里程碑，外送專法制定後，外送員權益不再會被無限制剝削。記者張曼蘋／攝影

外送員專法歷經多年爭取，終於三讀通過，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是由外送員的血淚堆疊出來的專法。全國外送產業工會理事長陳昱安強調，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會會持續檢視專法落實情形。

蘇柏豪表示，近期消費者應該都有覺得訂單愈等愈久，都是因為路途中被平台業者無限制疊單，為了不影響到派單順序及權益，只能被迫接下，這就會讓後面的消費者權益受損，專法並未禁疊單，並且明定每筆訂單保底四十五元，專法就是要避免出現接了三單只拿到四十五元，等於每單只有十五元的超低金額。

外送員龍瑞安也說，明明外送員拿的錢愈來愈少，但消費者要付出的錢反而愈來愈多，錢到底到哪裡去了？外送專法上路後，希望能避免不合理情況。

台灣外送產業權益促進聯盟聲明，這是台灣外送產業發展以來，首度以專法形式，明確建立外送員的最低報酬保障、保險制度，以及停權與申訴救濟機制，為長期處於制度灰色地帶的外送員工作，補上關鍵的法律拼圖。

新北市機車貨物運送職業工會總幹事黃義傑表示，現在Uber Eats一單四十元，低於專法，日前Uber執行長聲稱台灣禁止疊單，其實沒有，實際狀況可能是外送員一次送三單，但只有四十五元，其他獎勵算入趟次獎金，比如跑十趟拿到一百元，但依照專法，只要送超過三單就有一百元。

外界擔憂平台將轉嫁給消費者，蘇柏豪反問，過去平台跟消費者、店家收取的費用，分給外送員的連三分之一都不到，現在只是合理分配給工作者，若平台因此漲價，那是外送平台業者的問題，怎麼會是苛責專法？更何況專法明定應遵從定型化契約，對消費者、合作店家有保障。

外送員 蘇柏豪 職業工會 Uber

