春櫻之旅 用舌尖記憶京都
春櫻之旅也是摘星之旅，旅宿散步可及的距離，櫻花綻放，探訪四家米其林餐廳，一次摘下八顆星星，用舌尖記憶整個春櫻綻放的京都。旅人將入住坐落於琵琶湖疏水道沿岸的絕美旅宿「馥府京都」，美食饗宴安排米其林三星京都吉兆嵐山本店和一子相傳中村。同時走訪櫻花勝地，世界遺產醍醐寺、蹴上斜坡鐵道上的櫻花隧道、平安神宮神苑和天龍寺，前往岡崎搭乘十石舟巡禮琵琶湖和嵐山屋形船漫遊嵐峽。
有行旅「春綻京都 住在櫻花林邊」旅程，四月五日至四月九日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8j5v3c
