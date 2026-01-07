快訊

外送員基本薪資雙重保障 時薪不可低於最低工資1.25倍

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台北報導
立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》。記者林澔一／攝影
立法院會昨（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，條文明定，外送平台業者給付外送員每筆訂單基本報酬，不可低於該筆訂單外送服務期間，依比率換算最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍，且不可低於45元。

外送專法共六項重點：一、明確部會權責劃分；二、擬定定型化契約範本；三、雙重機制保障外送員基本報酬；四、要求訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權；五、明定契約終止事由並強化申訴救濟制度，確保外送員工作權；六、強化外送工作期間之保險保障（團體傷害保險及責任保險、災保）。

條文明定保障外送員每筆訂單基本報酬，保障金額由勞動部依前一年保障金額乘以每年最低工資法所定每小時最低工資調升比率公告調整。條文也明訂「一單一計」，就是不能「疊單」，每筆訂單報酬只能從一個取件點送至一個送達點。

另外，外送平台業者應為已成立外送服務契約的外送員投保團體傷害保險及責任保險；未投保前，不得使外送員提供外送服務；同時應建立外送員申訴制度，申訴內容包括報酬金額、計算方式及給付時間。

外送平台業者也應成立獨立處理小組，受理外送員申訴。小組人數不得低於三人，工會代表至少一人。平台業者不得因申訴而對外送員為不利決定。

條文指出，外送平台業者違反該法經處以罰鍰者，主管機關或目的事業主管機關應公布其名稱、負責人姓名、處分日期、違反條文及罰鍰金額，並限期改善，未改善者按次處罰。

平台業者若強迫外送員接單，或外送員違反交通規定且未完成安全講習就跑外送，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。若違反給付外送員報酬相關規範，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

為保障合作商家權益，經濟部將訂定外送平台業者與合作商家外送合作契約範本，納入保障商家權益必要規範，包括要求平台揭露收費方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，也要求平台業者保存與合作商家有關紀錄至少兩年。

外送員專法3讀 每單報酬最少45元

立法院昨天三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，...

專法三讀 外送員：是用血淚堆疊出來的

外送員專法歷經多年爭取，終於三讀通過，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是...

外送成本轉嫁 消基會：消費者是最大輸家

「不可能全部要店家自己吸收吧？」桃園市府附近的麵食館業者說，外送平台抽成外送總價三成，外送專法上路後，增加的成本應由平台...

一圖看外送員專法3大重點 新法試算影響有多大

立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「 外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，一單一計，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。

