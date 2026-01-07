外送專法通過 平台業者：不排除調漲費用

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

立法院會昨（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，Uber Eats表示，尊重立法流程，將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通；foodpanda則坦言，未來外送訂單相關費用不排除任何變動的可能。

foodpanda表示，將啟動各項營運模擬，因應可能的產業變動及市場衝擊。Uber Eats表示，希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

外送專法自勞動部去年11月預告將提出草案到三讀，不到三個月。先前外送平台業者多次呼籲立法院多方聽取意見，特別強調以及開放疊單的效率與效益，Uber Eats也提出禁止疊單將造成每單平均增加20元成本，影響消費者、餐廳與外送員。

但外送專法要求保障每單報酬不低於45元，業者指出，雖然法條沒有明文禁止，但在訂單的嚴格定義下，疊單沒有太大的實質效益。

先前Uber Eats台灣總經理李佳穎指出，法規會讓平台沒有繼續疊單的誘因，被節省看不見的成本也會浮現出來，讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下共同承擔。

平台 Uber 專法

立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「 外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，一單一計，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。

