今彩539第115005期 頭獎4注中獎

中央社／ 台北6日電

今彩539第115005期開獎，中獎號碼02、01、11、33、06；派彩結果，頭獎4注中獎，每注獎金新台幣600萬元。

貳獎305注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼783，壹獎58注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼0122，壹獎76注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539 台彩

