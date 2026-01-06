外送專法三讀 Uber Eats：隱藏成本將由各方共同承擔

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，Uber Eats坦言，新法不允許疊單，將使過去因疊單的效率而被「節省」掉、看不見的成本因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔。foodpanda坦言，不排除包括漲價在內的任何變動。

外送專法在不到三個月內火速從草案到三讀，先前三大外送平台持續呼籲多方對話、討論政策細節、聽取業界意見等意見也化為泡影。Uber Eats表示，樂見台灣推動專法討論，雖然最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望在訂定施行細則時，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

業界人士坦言，兩大平台foodpanda和Uber Eats都在進行各種模擬，研究吸收成本的可能性，若平台無法吸收過高的成本，不可避免將漲價。

業界人士指出，先前外送平台業者積極呼籲聽取業界意見，特別強調不要強制規定每單最低運費、以及希望開放疊單維持效率與效益，更提出禁止疊單將造成每單平均增加20元成本，影響消費者、餐廳與外送員。但最後三讀的外送專法確定每單報酬不低於45元；在「疊單」部分，外送業者指出，雖然法條沒有明文禁止，但對平台來說，在訂單的嚴格定義下，疊單沒有太大的效益，換言之，等於無法疊單。

先前Uber Eats台灣總經理李佳穎也在官網發信表示，樂見相關討論的展開，也希望能積極參與政策制定的過程。但專法草案某些內容儘管立意良善，卻可能因缺乏廣泛的討論以及對實際營運的理解，很可能產生預期外的效果。她指出，法規會讓平台沒有繼續疊單的誘因，被節省的看不見的成本也會浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下共同承擔。