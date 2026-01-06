快訊

低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

外送專法三讀 Uber Eats：隱藏成本將由各方共同承擔

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立法院會6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，Uber Eats坦言，新法不允許疊單，將使過去因疊單的效率而被「節省」掉、看不見的成本因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下，共同承擔。foodpanda坦言，不排除包括漲價在內的任何變動。

外送專法在不到三個月內火速從草案到三讀，先前三大外送平台持續呼籲多方對話、討論政策細節、聽取業界意見等意見也化為泡影。Uber Eats表示，樂見台灣推動專法討論，雖然最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望在訂定施行細則時，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。

業界人士坦言，兩大平台foodpanda和Uber Eats都在進行各種模擬，研究吸收成本的可能性，若平台無法吸收過高的成本，不可避免將漲價。

業界人士指出，先前外送平台業者積極呼籲聽取業界意見，特別強調不要強制規定每單最低運費、以及希望開放疊單維持效率與效益，更提出禁止疊單將造成每單平均增加20元成本，影響消費者、餐廳與外送員。但最後三讀的外送專法確定每單報酬不低於45元；在「疊單」部分，外送業者指出，雖然法條沒有明文禁止，但對平台來說，在訂單的嚴格定義下，疊單沒有太大的效益，換言之，等於無法疊單。

先前Uber Eats台灣總經理李佳穎也在官網發信表示，樂見相關討論的展開，也希望能積極參與政策制定的過程。但專法草案某些內容儘管立意良善，卻可能因缺乏廣泛的討論以及對實際營運的理解，很可能產生預期外的效果。她指出，法規會讓平台沒有繼續疊單的誘因，被節省的看不見的成本也會浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴在新的制度下共同承擔。

專法 消費 uber eats 外送平台

延伸閱讀

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

影／外送專法通過…外送權益聯盟：血淚換來立法 疊單不公才是問題

「由血淚堆疊出來」外送專法三讀通過 他感嘆：權益不再被剝削

相關新聞

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

女學生驗出兩條線以為懷孕 醫事後查出真相卻笑了

許多女性為了知道自己有沒有懷孕，通常都會到藥局買驗孕棒自己檢驗，婦產科醫師蘇怡寧透露日前一名女學生來看診，並表示…

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。