全台急凍「一片藍」！強烈冷氣團壓境中 一圖看懂3天最冷時刻

入冬以來最強挑戰正式降臨！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今（6）日晚間8點發文示警，宣告強烈冷氣團已經抵達，全台各地氣溫正由北向南急速下滑。粉專更貼出一張氣象署的最新低溫分佈預測圖，只見台灣本島在未來三天超過一半地區被代表低溫的藍色覆蓋，宛如一顆「冰凍番薯」，提醒民眾嚴陣以待。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」釋出的圖表顯示，這波冷氣團的威力將在今日深夜至周五（9日）深夜達到巔峰。從圖片中清晰可見，隨著時間推移，代表寒冷的藍色區塊不僅快要籠罩全台，且色階逐漸轉深藍，顯示低溫強度持續增強。

今日深夜冷空氣前緣壓境，北部大部分已率先轉藍。周四深夜至周五深夜，低溫範圍持續變化，除了屏東與部分沿海地區外，西半部及東北部大面積地區皆陷入代表極低溫的深藍色與淺藍色區間（約6至11度），視覺上極具震撼力，直接預告了寒冷的程度。

論壇分析指出，這只是剛開始，接下來將展開整整一周的偏冷日子。在未來三天冷氣團最強勢的時刻，各地低溫預測，中部以北、宜蘭的最低溫將挑戰8至11度；其他地區的最低溫亦下探10至13度，這3天堪稱是「今年冬天以來最大挑戰」。

值得注意的是，雖然周末冷氣團會稍微減弱，但根據預測，後方仍有冷空氣補充南下，這意味著偏冷的天氣將持續快一星期。面對這波為期甚長的「冷期」，除了出門需添加厚衣物，家中若有長輩或心血管疾病患者，更需特別留意早晚溫差變化。

網友們則表示，「高雄風大，體感溫度有冷」、「高雄市市區好像在刮颱風」、「騎車那個風像在冷凍櫃一樣」。

6日晚間9時最新溫度分布圖。圖／取自氣象署