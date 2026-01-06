女學生驗出兩條線以為懷孕 醫事後查出真相卻笑了

許多女性為了知道自己有沒有懷孕，通常都會到藥局買驗孕棒自己檢驗，婦產科醫師蘇怡寧透露日前一名女學生來看診，並表示驗孕發現兩條線，但他按照慣例再幫女學生驗了一次，出現的卻是一條線，事後才搞清楚是女學生把「排卵試劑」當成驗孕試劑，搞了烏龍。

蘇怡寧在臉書寫道昨天（5日）有位女學生來求診，並自述驗孕時發現兩條線，因此想要再請醫生做確認。他說進診間前按照慣例會再驗一次，但驗出來卻是一條線，讓蘇怡寧覺得不正常，擔心是否是早期流產或是子宮外孕。詢問後女學生卻表示肚子不會痛，只有一點點出血狀況，且前兩天都有這樣狀況，讓他百思不得其解，於是要求看驗孕試劑。

女學生將試劑拿出來給蘇怡寧看，這下才終於真相大白，原來試劑的包裝袋上面寫著「排卵試劑」4個字，當下彼此都鬆了一口氣，而這位女同學也笑著離開診間。

貼文也笑翻不少人，「除了本業外還要當偵探」、「我第一次買驗孕棒也差點買錯」、「想到我之前疫情期間，給朋友家人看驗孕棒兩條線，每個人都說『完蛋了，妳要去吃清冠一號了，妳中了』」、「還好沒拿covid的給你看」、「排卵試紙的兩條線都超明顯的」、「我真的感受到尷尬癌掉滿地的逗趣瞬間」。