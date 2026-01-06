快訊

低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

女學生驗出兩條線以為懷孕 醫事後查出真相卻笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師蘇怡寧透露有位女學生來求診，以為驗出兩條線是懷孕了，事後查證才知道搞了烏龍。照片為示意圖，非本文當事者驗孕試劑。聯合報系資料照片／記者陳雨鑫攝影
婦產科醫師蘇怡寧透露有位女學生來求診，以為驗出兩條線是懷孕了，事後查證才知道搞了烏龍。照片為示意圖，非本文當事者驗孕試劑。聯合報系資料照片／記者陳雨鑫攝影

許多女性為了知道自己有沒有懷孕，通常都會到藥局買驗孕棒自己檢驗，婦產科醫師蘇怡寧透露日前一名女學生來看診，並表示驗孕發現兩條線，但他按照慣例再幫女學生驗了一次，出現的卻是一條線，事後才搞清楚是女學生把「排卵試劑」當成驗孕試劑，搞了烏龍。

蘇怡寧在臉書寫道昨天（5日）有位女學生來求診，並自述驗孕時發現兩條線，因此想要再請醫生做確認。他說進診間前按照慣例會再驗一次，但驗出來卻是一條線，讓蘇怡寧覺得不正常，擔心是否是早期流產或是子宮外孕。詢問後女學生卻表示肚子不會痛，只有一點點出血狀況，且前兩天都有這樣狀況，讓他百思不得其解，於是要求看驗孕試劑。

女學生將試劑拿出來給蘇怡寧看，這下才終於真相大白，原來試劑的包裝袋上面寫著「排卵試劑」4個字，當下彼此都鬆了一口氣，而這位女同學也笑著離開診間。

貼文也笑翻不少人，「除了本業外還要當偵探」、「我第一次買驗孕棒也差點買錯」、「想到我之前疫情期間，給朋友家人看驗孕棒兩條線，每個人都說『完蛋了，妳要去吃清冠一號了，妳中了』」、「還好沒拿covid的給你看」、「排卵試紙的兩條線都超明顯的」、「我真的感受到尷尬癌掉滿地的逗趣瞬間」。

婦產科 驗孕

延伸閱讀

恭喜！戲劇女神嫁前排球國手 婚禮宣布懷孕、寶寶性別也曝光了

倪安東再婚3年再當爸！管罄曬「兩條線」公開懷孕喜訊：We are Pregnant！

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

歌手王ADEN演出機會再減1 宜蘭市跨年晚會表演將他剃除

相關新聞

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

女學生驗出兩條線以為懷孕 醫事後查出真相卻笑了

許多女性為了知道自己有沒有懷孕，通常都會到藥局買驗孕棒自己檢驗，婦產科醫師蘇怡寧透露日前一名女學生來看診，並表示…

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。