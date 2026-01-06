快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

聯合新聞網／ 綜合報導
柑橘營養豐富，果肉飽滿又多汁，但多數人只愛吃果肉，對於果肉上的「白絲」常常直接丟棄。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者陳恩惠攝影
柑橘營養豐富，果肉飽滿又多汁，但多數人只愛吃果肉，對於果肉上的「白絲」常常直接丟棄。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者陳恩惠攝影

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

高敏敏表示，柑橘的營養密度很不錯，以每100g的含量計算，熱量只有38卡，膳食纖維有1.5g，還富含β-胡蘿蔔素、葉酸、鉀、鎂以及維生素A、C等營養素，因此在冬天想補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好又無負擔。

高敏敏還分享吃柑橘的多種好處，不僅能增強保護力、消除疲勞、幫助排便，還能保護心血管、消水腫、控制血壓、保護眼睛和皮膚及呼吸道，對於懷孕的女性來說，柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成，也能幫助減少疲累感，是孕婦每天都不能忽略的基礎營養。

然而多數人都只喜歡吃果肉，反而不愛果肉上的「白絲」。對此高敏敏表示，這些白絲是「橘絡」或「白絡」，其實是營養寶藏，因為富含橙皮苷，可以抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓，對心血管保護超級有幫助；此外也有豐富的膳食纖維，增加飽足感、延緩血糖上升，也能幫助排便，因此她建議吃橘子時千萬不要「拔絲」，搭配果肉一起吃更好。

雖然吃橘子好處多，但也不能過量。高敏敏提醒每天一顆剛剛好，因為柑橘含鉀且含糖量偏高，因此高血糖、腎臟病、控醣族要特別注意份量。她也教大家買橘子時，挑選果形飽滿、色澤均勻、拿起來有重量感的，果肉成熟度會更好，甜度與多汁度也更理想。

營養師 柑橘 水腫 血脂

延伸閱讀

蘋果、柑橘…吃對更加分！日本長壽專家點名5種水果有助提升免疫力

飯後馬上又餓了不是沒吃飽 腸胃專家提醒「缺乏特定營養素」

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

傳統去蘋果核總切掉太多果肉？達人教你毫不浪費又超安全的切法

相關新聞

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

自動售票機「故障3天還沒修好」 台鐵：力拚明早修復完畢

台鐵自動售票機4日中午傳出故障，全台車站受影響，盡管台鐵公司昨表示已修復完畢，但今天仍有機台無法使用。台鐵產工批評，事發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。