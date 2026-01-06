長庚接手大同醫院滿周年 長庚：留任員工全年薪水加發逾7萬元

高雄長庚醫院接手市立大同醫院滿1年，工會人員預計1月8日前往高雄市政府表達不滿。長庚大同醫院今日回應指出，服務量穩定成長持續創新高，針對前高醫大留任員工全年實質加發7萬元以上薪資；雖然去年沒有年度盈餘，年終獎金將依原辦法於1月30日發放。

高醫工會與高雄市獨立總工會將於1月8日上午9時在市府廣場舉行記者會，要求市長陳其邁兌現去年對大同醫院轉移經營權時向受影響醫護人員所作出的承諾，並正視醫護人員日趨惡化的勞動條件與市民就醫權益。

工會指控，1年來長庚與高醫兩大體系的醫護人員飽受調院奔波折磨，折損原有病患就醫權利及增加回原醫師診的不便性，另外承諾給舊大同醫護的福利待遇未完全落實。

長庚大同醫院指出，長庚醫療財團法人自2025年1月1日起啟動市立大同醫院醫療服務合作計畫，服務量穩定成長持續創新高，全年度健保收入已逾個別醫院總額，同時完成建置24小時心導管團隊及兒科急診駐診，提升緊急醫療量能，提供1萬8千餘名長輩及弱勢民眾免掛號費等優惠，落實醫療平權。

有關照顧前高醫大留任員工部分，依契約保障其薪資條件，每人每月另加發新台幣5000元且納入個人月薪資所得及年終獎金計算基礎、雇主勞退提撥，2025年平均月薪較2024年提高1萬1702元，加上預計發放的年終及考核獎金，等同全年實質加發7萬元以上。

此外，針對留任員工關心盈餘、考核及年終獎金發放。院方表示，因營運首年相關醫療設備投入建置成本高及營運量能須逐步提升，去年未能有年度盈餘，惟年終獎金將依原辦法如實於1月30日發放，考核獎金則需依原雇主發放辦法，於今年度8月後依核發基期完整發放。

醫院強調，留任同仁若有個人薪資相關疑慮，歡迎隨時提出個人事證由管理部指定專人處理核計，必定依法依規遵守契約，落實保障所有員工權益。 針對大同醫院員工薪資問題，長庚強調，留任員工全年實質加發7萬元以上薪資。圖／長庚醫院提供