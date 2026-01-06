快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚接手大同醫院滿周年 長庚：留任員工全年薪水加發逾7萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
長庚大同醫院今日回應指出，服務量穩定成長持續創新高，針對前高醫大留任員工全年實質加發7萬元以上薪資；雖然去年沒有年度盈餘，年終獎金將依原辦法於1月30日發放。圖／長庚提供
長庚大同醫院今日回應指出，服務量穩定成長持續創新高，針對前高醫大留任員工全年實質加發7萬元以上薪資；雖然去年沒有年度盈餘，年終獎金將依原辦法於1月30日發放。圖／長庚提供

高雄長庚醫院接手市立大同醫院滿1年，工會人員預計1月8日前往高雄市政府表達不滿。長庚大同醫院今日回應指出，服務量穩定成長持續創新高，針對前高醫大留任員工全年實質加發7萬元以上薪資；雖然去年沒有年度盈餘，年終獎金將依原辦法於1月30日發放。

高醫工會與高雄市獨立總工會將於1月8日上午9時在市府廣場舉行記者會，要求市長陳其邁兌現去年對大同醫院轉移經營權時向受影響醫護人員所作出的承諾，並正視醫護人員日趨惡化的勞動條件與市民就醫權益。

工會指控，1年來長庚與高醫兩大體系的醫護人員飽受調院奔波折磨，折損原有病患就醫權利及增加回原醫師診的不便性，另外承諾給舊大同醫護的福利待遇未完全落實。

長庚大同醫院指出，長庚醫療財團法人自2025年1月1日起啟動市立大同醫院醫療服務合作計畫，服務量穩定成長持續創新高，全年度健保收入已逾個別醫院總額，同時完成建置24小時心導管團隊及兒科急診駐診，提升緊急醫療量能，提供1萬8千餘名長輩及弱勢民眾免掛號費等優惠，落實醫療平權。

有關照顧前高醫大留任員工部分，依契約保障其薪資條件，每人每月另加發新台幣5000元且納入個人月薪資所得及年終獎金計算基礎、雇主勞退提撥，2025年平均月薪較2024年提高1萬1702元，加上預計發放的年終及考核獎金，等同全年實質加發7萬元以上。

此外，針對留任員工關心盈餘、考核及年終獎金發放。院方表示，因營運首年相關醫療設備投入建置成本高及營運量能須逐步提升，去年未能有年度盈餘，惟年終獎金將依原辦法如實於1月30日發放，考核獎金則需依原雇主發放辦法，於今年度8月後依核發基期完整發放。

醫院強調，留任同仁若有個人薪資相關疑慮，歡迎隨時提出個人事證由管理部指定專人處理核計，必定依法依規遵守契約，落實保障所有員工權益。

針對大同醫院員工薪資問題，長庚強調，留任員工全年實質加發7萬元以上薪資。圖／長庚醫院提供
針對大同醫院員工薪資問題，長庚強調，留任員工全年實質加發7萬元以上薪資。圖／長庚醫院提供

醫護人員 長庚 薪資 高雄市

延伸閱讀

星宇航空迎新機：張國煒說今年14架新機加入心情沉重啊！

獨／羨慕嗎？員工盆滿缽滿 長榮海運年終獎金平均10個月

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

相關新聞

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

自動售票機「故障3天還沒修好」 台鐵：力拚明早修復完畢

台鐵自動售票機4日中午傳出故障，全台車站受影響，盡管台鐵公司昨表示已修復完畢，但今天仍有機台無法使用。台鐵產工批評，事發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。