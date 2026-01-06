快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

聽新聞
0:00 / 0:00

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度。聯合報系資料照
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度。聯合報系資料照

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、中半部有零星降雨，周五、周六轉乾，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，周六晚間至下周一緊接東北季風增強，北東水氣增加，高溫再略降。

賴欣國說，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚起各地明顯降溫，今晚至周六（6至10日）西半部低溫10至12度，局部空曠地區會更冷，約7至10度。

周六晚間至周日（10、11日）東北季風增強、水氣增加，北部、宜蘭高溫溫度也略降，北部高溫約16至18度，其他地區21至25度，低溫變化不大，西半部低溫11至14度。

下周一、下周二（12、13日）東北季風減弱，各地溫度回升，北部高溫回升到20至22度，中部23、24度，南部高溫也回升到24至26度。但受到輻射冷卻影響，低溫中部以北僅12至15度，空曠地區溫度再下降，南部低溫約14至17度，日夜溫差大。

降雨部分，賴欣國指出，明、後（7、8日）2天桃園以北、東半部有零星飄雨，周五、周六（9、10日）轉乾，各地多雲到晴，但東半部、恆春半島仍有零星飄雨。

周六晚間至下周一受到東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

賴欣國提醒，周六前受到輻射冷卻影響，低溫偏低、感受較冷，而未來1周山區夜晚清吃路面有結冰的機率，民眾需多加注意。

至於近期是否有寒流出現的機會，賴欣國坦言，目前預測台北站為11度，若要達到10度以下低溫需配合輻射冷卻，但近期北部雲量偏多，輻射冷卻條件較差，出現寒流的機會較低。

低溫 東北季風 冷氣團 寒流

延伸閱讀

強烈冷氣團+輻射冷卻 18縣市低溫特報 恐跌到個位數

強烈冷氣團至少凍到周六 氣象署示警這些地區恐探5度以下極端低溫

小低壓雲系「有很冷的核心」 鄭明典：冷空氣因它出海路徑和過去不同

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

相關新聞

明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、...

不算醫療暴力？他拍桌狂罵護理師判決出爐 北榮院長：內心很不服氣

劉姓男子於2023年7月27日凌晨3時許、上午8時許，不滿護理師替母親打點滴的滴速過快，並咆哮「你是什麼心態啊」、「走了...

吃橘子別「拔絲」 營養師：白絲抗發炎又護心血管是營養寶藏

冬天是吃柑橘的季節，但多數人剝完果皮後只吃果肉，裡面的「白絲」因為口感不好，常常被不少人丟棄。營養師高敏敏在臉書發文表示，柑橘含有豐富的營養素，而「白絲」更是營養寶藏，搭配果肉一起吃營養滿分，建議大家吃橘子時，千萬不要再把白絲丟掉了。

立院三讀通過外送員專法 外送員樂見：權益有保障

立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

外送專法三讀 Uber Eats盼討論施行細則能更考量市場運作與產業需求

立法院會６日三讀通過《送員權益保障及外送平台管理法》，並明訂外送員時薪報酬，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1...

自動售票機「故障3天還沒修好」 台鐵：力拚明早修復完畢

台鐵自動售票機4日中午傳出故障，全台車站受影響，盡管台鐵公司昨表示已修復完畢，但今天仍有機台無法使用。台鐵產工批評，事發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。