明後2地降雨「低溫下探7度」 下周另波冷空氣緊接再降溫

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明、後2天清晨最冷，局部低溫下探7度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天桃園以北、中半部有零星降雨，周五、周六轉乾，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，周六晚間至下周一緊接東北季風增強，北東水氣增加，高溫再略降。

賴欣國說，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚起各地明顯降溫，今晚至周六（6至10日）西半部低溫10至12度，局部空曠地區會更冷，約7至10度。

周六晚間至周日（10、11日）東北季風增強、水氣增加，北部、宜蘭高溫溫度也略降，北部高溫約16至18度，其他地區21至25度，低溫變化不大，西半部低溫11至14度。

下周一、下周二（12、13日）東北季風減弱，各地溫度回升，北部高溫回升到20至22度，中部23、24度，南部高溫也回升到24至26度。但受到輻射冷卻影響，低溫中部以北僅12至15度，空曠地區溫度再下降，南部低溫約14至17度，日夜溫差大。

降雨部分，賴欣國指出，明、後（7、8日）2天桃園以北、東半部有零星飄雨，周五、周六（9、10日）轉乾，各地多雲到晴，但東半部、恆春半島仍有零星飄雨。

周六晚間至下周一受到東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

賴欣國提醒，周六前受到輻射冷卻影響，低溫偏低、感受較冷，而未來1周山區夜晚清吃路面有結冰的機率，民眾需多加注意。

至於近期是否有寒流出現的機會，賴欣國坦言，目前預測台北站為11度，若要達到10度以下低溫需配合輻射冷卻，但近期北部雲量偏多，輻射冷卻條件較差，出現寒流的機會較低。