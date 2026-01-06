打擊台灣兒童高肥胖率 餐桌「數位斷食」成關鍵

快訊

中央社／ 台北6日電

台灣兒童過重及肥胖率高達30.2%，超過國際平均水準。專家指出，遠離3C、親子共餐是避免小胖子誕生關鍵；根據國內研究，用餐不看螢幕的「數位斷食」顯著改善學童營養攝取。

世界衛生組織（WHO）跨國研究顯示，小學高年級生過重及肥胖率為25%，但兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率高達30.2%。隨後癌症關懷基金會公布另一項驚人調查結果，2萬份調查揭露肥胖學童有近8成習慣在用餐時使用3C產品。

不同年齡層的建議每天攝取熱量都不同，1至6歲的孩子1天三餐平均一餐熱量約450至600大卡。營養師周晉帝曾指出，研究發現吃飯時使用3C產品會影響體位和總熱量攝取，用餐玩手機的孩子每餐總熱量攝取增加10.5%，從沒有玩手機的535大卡，增加至有玩手機的591大卡。

癌症關懷基金會於2022年至2023年間，針對全台國小3至6年級學生進行大規模問卷調查，在2萬3831份有效樣本，發現用餐看3C螢幕的組別天天吃蔬菜為61%、天天吃水果37%、每週4次以上喝含糖飲料24%。

至於不使用3C的學童，天天吃蔬菜為71%、天天吃水果45%、每週4次以上喝含糖飲料13%。對比數據發現，與用餐看3C螢幕的組別相比，不使用3C的學童天天吃蔬菜高出10個百分點、天天吃水果高出8個百分點、每週4次以上喝含糖飲料降低11個百分點。

不僅餐桌「數位斷食」成效顯著，這份調查結果更指出，「親子共餐」次數越多，學童蔬果攝取量越高，學童天天吃蔬菜從57%上升至66%，天天吃水果從33%上升至41%，常喝飲料比率則從30%下降至19%。

癌症關懷基金會董事長陳月卿近日透過新聞稿分析這份調查結果，她認為，親子共餐不僅能增進家人情感，更是建立正確飲食習慣的最佳時機。透過家長的言傳身教，能幫助孩子在輕鬆的氣氛下愛上蔬果。

針對學童愛喝飲料的習慣，陳月卿建議家長可用天然食材自製「綠拿鐵」。這類飲品由新鮮蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，含有豐富的植化素、膳食纖維與多種維生素、礦物質，是取代市售含糖飲料、守護全家健康的優質選擇。

